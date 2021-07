Torta con pollo e peperoni | Perfetta da gustare a cena tutti gradiranno

Torta con pollo e peperoni, morbida, fragrante e di facile preparazione, che potete anche servire a dadini come sfizioso stuzzichino.

Torta con pollo e peperoni Ricettasprint

Non avrete mai servite una cena così particolare e gustosa, si prepara facilmente e con pochissimi ingredienti, basta avere il rotolo di pasta brisèe e farcite con del pollo e peperoni e la cena è servita. Occorre più tempo a spiegare che a preparare, davvero potete servire in poco tempo, soprattutto se avete del pollo grigliato avanzato, così eviterete sprechi.

Però questa torta si può preparare anche quando avete ospiti a cena, tutti gradiranno e il bis è garantito. Scopri gli ingredienti per preparare questa sfiziosa torta salata, seguendo la nostra ricetta sprint!

Potrebbe piacerti anche:Bignè con mousse di mortadella | Stuzzichini salati morbidi e gustosi



Potrebbe piacerti anche: Panini semidolci al latte da buffet | Finger food invitanti e velocissimi



Tempo di preparazione:10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone

1 rotolo di pasta brisèe

2 peperoni rossi

4 fette di petto di pollo

200 g di provola

60 g di parmigiano reggiano grattugiato

olio extra vergine di oliva q.b.

1 spicchio di aglio

sale fino q.b.

Torta con pollo e peperoni: preparazione

Per preparare questa ricetta salata dovete iniziate a lavare i peperoni, asciugateli con carta assorbente, rimuovete la calotta superiore, tagliate a metà ed eliminate i filamenti interni e i semi, tagliate a dadini e trasferite in una padella con un filo di l’olio extra vergine di oliva, lo spicchio di aglio e lasciate rosolare, salate e coprite con coperchio e spegnete dopo 15 minuti, gli ultimi 5 minuti unite il petto di pollo tagliato a pezzetti.

Torta con pollo e peperoni Ricettasprint

Potrebbe piacerti anche:Crostata caprese senza cottura | Una delizia per occhi e palato



Potrebbe piacerti anche: Parigina con spinaci e noci | La pizza alternativa del sabato sera

Nel frattempo fate sgocciolare bene la ricotta in un colino così da non inumidire la pasta brisèe. Mettetela in una ciotola la ricotta, pollo e peperoni tiepidi, mescolate bene. Srotolate il rotolo di pasta brisèe e adagiate su uno stampo rotondo ricoperto con carta forno e distribuite il ripieno, livellate bene e coprite con provola tagliata a fette e parmigiano grattugiato. Infornate e fate cuocere a 180°C per 25 minuti, poi spegnete e servite.

Buon Appetito!

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.