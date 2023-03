Quem ensina o preparo é a confeiteira Daniela Leonardo Goes Dinallo, de Presidente Prudente (SP). Torta de banoffee tem duas camadas de recheio e pode ser servida na taça

Amanda Simões/TV Fronteira

A confeiteira Daniela Leonardo Goes Dinallo, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar uma saborosa torta de banoffee na taça. Veja o passo a passo!

Ingredientes

100 gramas de manteiga derretida

100 gramas de bolacha de maizena triturada

1 lata de leite condensado (cozido)

3 bananas nanicas maduras

Chantilly

Raspas de chocolate

Canela em pó

Torta de banoffee tem duas camadas de recheio e pode ser servida na taça

Modo de preparo

Comece triturando a bolacha e, em seguida, misture a manteiga derretida. Acrescente uma pitada de canela em pó. Mexa até que se forme uma massa e forre uma forma com essa ‘base’.

Leve ao forno por 5 a 10 minutos em 160ºC.

Bata o leite condensado em uma batedeira para que ele fique mais consistente. Depois de retirar a massa do forno, espere esfriar e coloque o leite condensado.

Pique as bananas e acrescente por cima do leite condensado.

Bata o chantilly até que ele fique cremoso e coloque-o por cima da banana na forma. Coloque o chocolate em raspas para finalizar.

Leve à geladeira por duas horas.

Para montar a taça

Comece colocando o leite condensado cozido na taça.

Acrescente as bananas fatiadas por cima (também podem ser colocadas na lateral, para decorar).

Adicione a farofa (bolacha triturada) e coloque por cima do leite condensado e das bananas.

Coloque o chantilly acima da bolacha e finalize com o chocolate por cima do chantilly.

Repita o processo por cima do chantilly para fazer a segunda camada.

Torta de banoffee tem duas camadas de recheio e pode ser servida na taça

Amanda Simões/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em #Receitando.

Ufficio Stampa