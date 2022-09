Torta dei 5 minuti per le voglie improvvise di dolce. La più soffice e facile e si fa tutto in frullatore

La torta dei 5 minuti, un dolce soffice e facilissimo da preparare per le voglie improvvise di dolce. Una torta pronta davvero in 5 minuti, perché la preparazione è facile e veloce. Gli ingredienti sono i classici delle torte, uova, farina, zucchero, olio e latte. In più ed è facoltativo è il liquore strega, ma si può facilmente sostituire con qualsiasi liquore oppure un del succo di limone. Vediamo quindi come si prepara

Torta dei 5 minuti, Ingredienti:

3uova

300gr di zucchero

300gr di farina bianca

1/2 bicchiere di olio

1/2bicchiere di latte

una bustina di lievito

1 bicchierino di liquore strega

burro per lo stampo

Torta dei 5 minuti, Preparazione

La preparazione della torta 5 minuti è come dice stesso il nome, velocissima. Basta avere un frullatore o una frusta elettrica ed il gioco è fatto. Quindi mettiamo in una ciotola o direttamente nel frullatore le tre uova intere con lo zucchero e iniziamo a montare creando una cremina molto soffice.Fatto ciò aggiungiamo un bicchierino o un mezzo bicchiere grande di liquore Strega e diamo un’altra mescolata.

Quindi versiamo a pioggia con setaccio la farina e in successione anche il mezzo bicchiere di olio di semi e il mezzo bicchiere di latte, infine aggiungiamo la bustina di lievito e mescoliamo tutto per almnei un quarto d’ora finchè tutti gli ingredienti siano bene amalgamati. nel frattempo prendiamo uno stampo da forno e imburriamolo per bene anche sui lati e accendiamo il forno a una temperatura di 180 gradi.

Versiamo il composto del dolce nello stampo e dopo che il forno si sarà riscaldato inforniamo sempre a 180 gradi per 45 minuti circa. Controllare se il dolce è pronto con la tecnica dello stuzzicadenti. Infilatelo nel dolce e se ne esce bello asciutto, significa che la torta sarà pronta. Una volta raffreddata la torta dei 5 minuti può essere condita con marmellata o crema o nutella, ma è buona anche senza nulla da immergere nel latte per colazione. Per conservarla basta metterla in un sacchetto per surgelati così si manterrà morbida e fragrante.