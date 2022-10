Torta di amarene sciroppate, il dolce dei Santi. Super soffice con un segreto: “Cosa si mette al posto del burro”. Si fa in 5 minuti

Torta di amarene sciroppate, Un dolce rustico che utilizza un frutto che se sciroppato è buono tutto l’anno. Semplice e profumata, è perfetta da gustare a colazione insieme ad una tazza di latte caldo oppure a merenda per l’ora del tè, ma troverete sempre una buona occasione per concedervi un momento piacevole con un’appetitosa fetta di torta.

Le amarene si prestano ad essere utilizzate in altre tantissime preparazioni dolci, confetture o da sciroppare, un metodo di conservazione che permette di gustarle tutto l’anno;

con la buccia sottile e commestibile, la polpa succosa ed il sapore amarognolo ed acidulo, questi deliziosi frutti estivi sono una tentazione irresistibile con le loro piccole dimensioni sono facili da gustare ed, oltre che buonissime, sono ricche di proprietà benefiche per l’organismo.

Una ricetta facilissima da realizzare: la torta di amarene ha un impasto simile a quello della torta margherita, privo di burro, soffice ed umido, reso gustoso da pezzetti di scorza di limone e dalle amarene sciroppate, che ne vengono esaltate; ecco come si prepara.

Torta di amarene fresche

Ingredienti

un kg di amarene

500 g di farina

4 uova intere

100 g di olio di semi

una bustina di lievito

250 g di zucchero,

100 g di latte

scorza di un limone, grattugiata grossa

Procedimento

Snocciolate le amarene lasciandole intere, utilizzando un levanoccioli, e pesatene un kg. In una ciotola montate, con le fruste elettriche, le uova con lo zucchero, fino a formare un composto spumoso; aggiungete la farina miscelata con il lievito, olio e latte ed impastate delicatamente con una frusta a mano.

Stendete metà dell’impasto in una teglia foderata con carta forno, cospargere con le amarene snocciolate, e coprite con l’impasto rimasto. Cuocete in forno già caldo a 180° per 40 minuti, provando la cottura con uno stecchino. Lasciate intiepidire la torta di amarene, cospargete la superficie con zucchero a velo ed è pronta da servire.

