Torta di carote, la Carrot cake per la colazione di Pasquetta per i più piccoli

La torta di carote è un dolce semplice e genuino, un dolce antico, di un’epoca in cui i poveri cucinavano dolci e torte utilizzando le carote o la zucca, al posto del più costoso zucchero.

Una morbida e gustosa torta da colazione, senza burro e latticini nell’impasto, adatta a tutti i momenti di dolcezza, con il delicato aroma di arancia, la consistenza soffice e il buon profumo dei dolci fatti in casa, è una torta genuina amata da tutta la famiglia, perfetta per la colazione di Pasquetta dei più piccoli.

Per le occasioni speciali, una deliziosa crema dolce al formaggio trasforma questo dolce in una torta delicata: la Carrot cake, la versione anglosassone della torta di carote, con un profumo ed un sapore davvero caratteristico;

simile alla nostra torta di carote e glassata con una crema al formaggio: la cheese cream, un frosting di formaggio, panna e zucchero; un abbinamento perfetto.

Una gradevole presentazione con decorazione con crema cheese cream e, per l’occasione con elementi in cioccolato e pasta di zucchero a tema pasquale.

Torta di carote

Ingredienti

250 g di farina

130 g di olio di semi di mais o girasole (un bicchiere)

300 g di carote (4 medie)

200 g di zucchero

3 uova medie

un’ arancia

una bustina di lievito in polvere per dolci

Procedimento

Con un mixer frullare le carote a pezzi con l’olio, per ottenere una crema.

In una ciotola montare le uova con lo zucchero, rendendo la spuma ben soda;

versare la crema di carote, la scorza grattugiata e il succo di arancia, e mescolare delicatamente;

aggiungere la farina mischiata con il lievito ed amalgamare il composto.

Versare l’impasto in una teglia foderata con carta forno,

e cuocere a forno già caldo a 180° per 45 minuti, controllando la cottura con uno stecchino.

Crema dolce al formaggio

Ingredienti

150 g di mascarpone,

200 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia.

150 g di panna fresca da montare,

200 g di zucchero.

Procedimento

In una ciotola montare la panna ben soda, in un’altra ciotola mettere il mascarpone, formaggio e zucchero, e montare fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso; unire la panna, e frullare tutto il composto per ottenere la crema.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Torta di carote, la Carrot cake per la colazione di Pasquetta per i più piccoli proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.