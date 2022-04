Torta di mele di Knam, ecco la frolla più friabile nel mondo. Il trucco del pasticciere per un dolce perfetto

Per la frolla

Ingredienti della torta di mele di Knam

150 g burro

150 g zucchero semolato

1 uovo

1 stecca di vaniglia

6 g lievito in polvere

300 g farina 00

pizzico di sale

Per la farcitura:

750 g mele Ambrosia pulite e tagliate a cubetti

pulite e tagliate a cubetti 120 g zucchero semolato

60 g burro

5 g cannella in polvere

150 g uvetta ammorbidita nel rum

Per la decorazione:

q.b. zucchero a velo

“Se non amate la cannella, potete aggiungere 10 g di curry in polvere per dare un gusto più etnico”

Procedimento

Iniziate preparando la frolla. Lavorate bene a mano il burro tagliato a pezzetti insieme allo zucchero. Aggiungete l’uovo, il sale, la polpa di vaniglia e impastate bene, fino ad ottenere un composto omogeneo. Unite il lievito e la farina, setacciati insieme, e lavorate bene il tutto fino a formare un impasto omogeneo e compatto.

Formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Tirate la pasta a un’altezza di 3 mm e foderate in uno stampo di diametro di 18 cm. Proseguite con la farcitura. Sciogliete il burro, mettete le mele con lo zucchero e cuocete il tutto per circa 5 minuti. Unite la cannella e l’uvetta e cuocete per altri 5 minuti. Infine, lasciate raffreddare.

Riempite lo stampo con la farcitura di mele. Spennellate il bordo con del tuorlo e chiudete la torta con un altro disco leggermente più grande. Eliminate i bordi della frolla aiutandovi con il palmo della mano.

Operate un forellino al centro della frolla e spennellate tutta la superficie con del tuorlo e cuocete a 175°C per 35 minuti circa. Una volta cotta, spolverate con dello zucchero a velo.

