Torta di mele furbissima di zia Rosetta, si prepara in 10 minuti ed è super soffice con il segreto dei 3 cucchiai

Una di quelle ricette di famiglia intramontabili, la Torta di mele che zia Rosetta preparava con amore per la merenda dei nipoti, un dolce sempre attuale, senza burro, con quel profumo che si spande nella cucina e porta a dolci ricordi d’infanzia. Durante l’inverno le mele sono le indiscusse protagoniste dei dolci casalinghi, come la torta di mele, la più amata tra le torte fatte in casa! Le varianti alla versione tradizionale sono tante, da quella vegan a quella light o all’acqua, senza uova, con mascarpone o yogurt, con le mele invisibili, con aggiunta di frutta secca o cioccolato.

Semplice e veloce da preparare, questa ricetta prevede ingredienti genuini come farina, uova, zucchero e tanti pezzi di mela, basta montare tutti gli ingredienti in ciotola, inserire tanti pezzetti di mele ed è pronta da infornare: il risultato sarà strepitoso, una Torta di mele soffice, a tratti cremosa grazie alla mela che in cottura si scioglie rilasciando tutto il suo sapore ed il suo inconfondibile profumo! Amata da grandi e bambini, è perfetta per la prima colazione, per una merenda genuina o come delizioso dessert dopo pasto, ecco come prepararla.

Torta di mele di zia Rosetta

Ingredienti

3 mele del tipo preferito

3 uova

150 g di zucchero

300 g di farina

una bustina di lievito in polvere per dolci

mezzo bicchiere di olio di semi

un limone, succo e scorza grattugiata

3 cucchiai di latte

Procedimento

Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a cubetti, mettetele in una ciotola e irroratele con il succo del limone per non farle annerire, mescolandole bene.In una ciotola, montate con le fruste elettriche le uova intere con lo zucchero, fino a ottenere un impasto chiaro e spumoso; continuando a montare a bassa velocità, versate poco per volta la farina miscelata con il lievito e la scorza del limone, quindi versate l’olio a filo, ed infine il latte tiepido sempre a filo: l’impasto è pronto!

Versate i cubetti di mele nell’impasto, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per incorporarle.

Ungete e infarinate una tortiera e versate l’impasto, livellatelo e cuocete in forno già caldo a 180°C per circa 55 minuti, provando la cottura con il metodo dello stecchino.

Togliete la torta dal forno e lasciatela raffreddare completamente prima di toglierla dalla tortiera;

spolverizzate con lo zucchero a velo e mettete in tavola la torta di mele di zia Rosetta, pronta per essere gustata!

ricette dal blog Caos&Cucina

Torta di mele furbissima di zia Rosetta, si prepara in 10 minuti ed è super soffice con il segreto dei 3 cucchiai scritto su Più Ricette da Catia.

Vittorio Rienzo