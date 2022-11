Torta di mele furbissima solo albumi, il segreto per farla sofficissima? la cremina magica di olio, ecco com’è fatta

Torta di mele, senza tuorli né burro: il “prestofatto” che si prepara in poco tempo ed è sofficissimo

Ingredienti della torta di mele

5 albumi

2 mele

150 gr di zucchero

200 gr di farina 00

50 gr di fecola

120 gr di acqua tiepida

120 gr di olio di semi

1 cucchiaino di cannella in polvere

succo di mezzo limone

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

Preparazione della torta

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di tagliare le mele in spicchi ( non vi preoccupate sulla dimensione, la consistenza la potete scegliere voi). Una volta fatto questo mettetele in una ciotola e aggiungete del succo di limone e dello zucchero ( circa un cucchiaio abbondante). Mescolate delicatamente ( un consiglio che vi diamo è quello di scuotere la ciotola per rompere le mele). Mettete da parte.

Ora passiamo alle uova. In una ciotola capiente mettiamo solo gli albumi ( magari potete usare quelli in scatola che trovate al supermercato per fare prima). In un’altra ciotola la farina e la fecola setacciate con un passino. Poi passate al setaccio della cannella e aggiungete infine anche il lievito.

Mescoliamo ora l’olio con acqua e zucchero ( quello rimanente). Uniamo ora le polveri ( le farine setacciate) poco alla volta e amalgamiamo bene per non formare grumi. Una volta mescolato bene aggiungiamo gli albumi e mescolate ancora con una Marisa ( una spatola). Il movimento deve essere fluido: dal basso verso l’alto. Occhio a non farli smontare.

Prendiamo una teglia di 22 cm di diametro e ungiamola con del burro. A questo punto disponiamo le mele sul fondo e copriamola tutta formando un tappeto di mele. Versiamo poi l’impasto completamente. Ora cuociamo in forno a 180 gradi per 40 minuti ( ovviamente deve essere preriscaldato e non ventilato). Con uno stuzzichino controlliamo la cottura intingendolo al centro della torta ( se è troppo bagnato non è ancora cotto).

Una volta cotta togliamo la nostra torta dal forno: mettiamola su un ripiano e facciamola intiepidire. Quando non sarà più bollente ( quasi fredda) cospargiamo lo zucchero a velo e un po’ di cannella in polvere se gradite ( assaporate questa fantastica torta con della panna montata).

