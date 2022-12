Avete voglia di un dolce veloce ma gustoso? La torta di mele magica fa al caso vostro! La chiamo così perché con pochissimi ingredienti riesce ad essere comunque super gustosa, dolce e soprattutto morbidissima. E’ perfetta per la colazione o anche per una merenda in compagnia, sia per grandi che per i più piccoli. Il risultato sarà pazzesco e per niente pesante grazie anche all’assenza delle uova e del burro.

Ingredienti per circa 12 fette

300 ml di Acqua

70 g di Olio di semi di girasole

250 g di Farina 00

1 Mela gialla grande o due piccole

1 Limone

120 g di Zucchero

1 bustina di lievito per dolci Pan degli angeli

50 g di Zucchero di canna

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

In una ciotola bella capiente versate l’acqua a temperatura ambiente e l’ olio di semi di girasole e sbattete per bene con delle fruste. Aggiungete poi la farina setacciata e la bustina di lievito per dolci e sbattete di nuovo. A questo punto aggiungete anche la scorza del limone grattugiata, lo zucchero semolato e sbattete nuovamente fino ad avere un composto liscio, non molto denso e senza grumi.

Prendete poi una teglia di circa 22 cm di diametro e imburratela e sia all’interno che ai bordi cospargetela di zucchero di canna così otterrete una torta ancora più dolce e morbida. Versarci l’intero composto. In superficie aggiungete gli spicchi di mela precedentemente lavata, sbucciata e tagliata. Posizionateli in maniera rotonda, l’uno accanto all’altro. Sarete pronti poi a far cuocere la torta nel forno preriscaldato a 170° per circa un’oretta. Quando sarà pronta, lasciatela raffreddare un po’ e prima di servirla fate una bella spolverata di zucchero a velo.

Torta di mele magica, senza burro e senza uova. Ecco il segreto della sua morbidezza, pronta in 10 minuti scritto su Più Ricette da Imma.

Mata