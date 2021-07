torta-di-mele-renette-della-val-di-non

Tra i dolci tradizionali della Val di Non, fragrante e profumato, che racchiude tutti i profumi della suggestiva valle del Trentino: la Torta di Mele renette, qui proposta nella ricetta dello chef Alfio Ghezzi.

Ingredienti per 4 persone

Mele renette: 6 Zucchero semolato: 150 g Acqua: 30 g

Per la frolla

Farina 00: 200 g Burro: 110 g Zucchero: 60 g Uovo : 1 Tuorlo: 1 Sale : 1 pizzico Scorza di limone o vaniglia: q.b.

Procedimento

Sbucciare le mele, privale del torsolo e affettarle sottilmente con l’aiuto di una mandolina. Mettere l’acqua e lo zucchero in una casseruola e far caramellare fino a quando il composto raggiunge un bel colore biondo scuro. Quindi versare il caramello in una tortiera e ricoprilo con le mele affettate.

Iniziare impastando il burro con la farina e il sale; aggiungere poi lo zucchero, gli aromi e infine le uova. Continuare a impastare fino a quando il composto diventa appena coeso, così da ridurre al minimo la formazione di glutine e avere una pasta frolla più friabile. Dopo aver messo le mele sopra il caramello, coprirle con uno strato di pasta frolla e farle cuocere in forno a 175°C per circa 40 minuti. Togliere dal forno e capovolgere la torta su di un piatto, in modo che la frolla sia sotto e le mele risultino caramellate.