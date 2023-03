Si scioglie in bocca, è buonissima, ideale come merenda o a colazione. Ha un sapore strepitoso e potrete scegliere che “spinta”darle a seconda del tipo di mele che userete. E’ un dolce veramente buono. e ci vorranno pochissimi minuti e ingredienti per farlo. Basterà avere un po’ di cura e amore, anche se è davvero […]

Torta di mele trasparente: senza impasto, Delicatissima e leggera scritto su Più Ricette da Redazione.

pappa2200