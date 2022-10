Torta di pane, il dolce che si prepara con gli avanzi. Senza pan di Spagna

Ingredienti della torta di pane

400 g di pane raffermo

60 g di zucchero

40 g di mandorle non pelate

800 ml di latte fresco

1 bicchierino di rum

150 g di uvetta

4 amaretti

3 uova

60 g di burro

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

30 g di mandorle per decorare

Preparazione

Per prima cosa prendete un pentolino e scaldate il latte ( non dovrà bollire del tutto). Questo farà si che il pane raffermo diventerà più morbido e “lavorabile”. Tagliate quindi il pane a pezzi piccoli ( devono essere molto piccoli) e mettiamoli in una ciotola. Versiamo il latte che abbiamo messo a scaldare e facciamo riposare per una mezz’ora circa o qualche minuto in più. Ricordate di mescolare ogni tanto. Ora mettiamo in ammollo l’uvetta nel rum

Fatto questo mettiamo nel mixer gli amaretti, aggiungiamo anche il cacao in polvere e le mandorle e tritate il tutto in maniera grossolana. A questo punto prediamo il pane, mescolatelo ancora nel latte e schiacciatelo con una forchetta fino a scorporarlo e a crearne poltiglia. Aggiungete al pane il composto che avete frullato ( cacao, mandorle e amaretti). Sbattiamo da parte le uova e versiamo il composto con il pane. Con una spatola mescoliamo dal basso verso l’alto e poi aggiungete lo zucchero.

Prendiamo ora una teglia, imburriamola e foderiamola con carta forno ( diciamo che dovrà essere del diametro di 24 centimetri) versiamo all’interno il composto e inforniamo. Il forno dovrà essere statico e impostato a 180 gradi: cuocete per 60 minuti. Sfornate la torta, cospargetela di mandorle a lamelle e fatela intiepidire prima di servirla. Leggi anche: Pan d’arancia, la torta ricca di vitamina: il segreto per farla sofficissima, che si scioglie in bocca. Ne basta mezzo bicchiere

Torta di pane, il dolce che si prepara con gli avanzi. Senza pan di Spagna scritto su Più Ricette da Redazione.