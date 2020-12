La torta di panettone e mele è esattamente quello che sembra: un po’ torta di mele, un po’ ricetta di riciclo del panettone avanzato.

Il risultato di questa ricetta è una torta morbida e umida, ricca di mele e arricchita dal sapore delicato del panettone, perfetta per la colazione o la merenda, che verrà apprezzata da tutti.

Nasce dall’idea di riutilizzare gli avanzi di quel panettone che non vi è piaciuto o che non si è rivelato all’altezza delle vostre aspettative, quello che vi proponiamo, invece di lasciarlo in dispensa, è di utilizzarlo per creare un dolce nuovo, umido, grazie alla presenza delle mele nell’impasto, dolce e saporito.

Potreste anche decidere di congelarlo, una volta sfornato, e tenerlo per quando avrete esaurito tutti i dolci natalizi del periodo e avrete voglia di un dolce perfetto per la colazione, vi basterà lasciarlo scongelare a temperatura ambiente per poterlo gustare, magari con una tazza di tè fumante.

Ovviamente noi abbiamo utilizzato il panettone, ma potreste utilizzare tranquillamente il pandoro e utilizzarlo nello stesso modo e con le stesse dosi.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

3 Uova

120 g Zucchero Semolato

100 ml Olio Di Semi Di Mais

1 Arancia la scorza grattugiata

1 Limone scorza grattugiata

250 g Farina 00

100 ml Latte

8 g Lievito per dolci

200 g Panettone sbriciolato

2 Mele renetta

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di panettone e mele, cominciate mettendo in una ciotola capiente le 3 uova assieme a 120 g di zucchero semolato, quindi sbattete il tutto con le fruste elettriche fino a quando avrete ottenuto una crema molto gonfia e chiara.

Aggiungete a questo punto anche 100 ml di olio di semi di mais, la scorza grattugiata di 1 arancia non trattata, la scorza grattugiata di 1 limone non trattato e sbattete bene con le fruste in maniera da amalgamare molto bene tutti questi ingredienti.

Unite 250 g di farina 00 poca per volta e 8 g di lievito vanigliato per dolci, mescolando bene con una frusta in maniera da non lasciare grumi.

Incorporate ora 100 ml di latte e mescolate bene fino a quando avrai ottenuto una crema liscia e corposa.

Per finire aggiungete 200 g di panettone sbriciolato e mescolate ancora, questa volta con una spatola, fino a quando sarà ben incorporato.

A parte sbucciate 2 mele, eliminate il torsolo e taglia la polpa a cubetti, poi aggiungetele al composto, mescolando delicatamente con una spatola.

Versate il composto ottenuto in uno stampo a cerniera da circa 26 centimetri di diametro, precedentemente foderato con carta da forno e livellatelo in superficie con una spatola.

Mettete a cuocere la torta nel forno preriscaldato in modalità statica a 180 °C per circa 45-50 minuti o comunque fino a quando sarà ben cotta e dorata in superficie.

Una volta cotta, sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente, prima di servirla.