Torta di riso bolognese: la ricetta originale della torta degli addobbi, un dolce emiliano molto antico e amato, diffuso soprattutto nelle province di Reggio Emilia e di Bologna, dove si preparava in occasione della Festa degli Addobbi, la festa del Corpus Domini: fin dal Quattrocento, le finestre delle case bolognesi venivano addobbate con drappi colorati e si usava preparare questa torta di riso da offrire agli ospiti.

La base è sempre riso e latte, si tratta di un dolce senza farina e senza lievito, con ingredienti sani dal sapore antico e privo di glutine, una torta che deve essere rigorosamente tagliata a losanghe.

Ovviamente gli ingredienti variano di famiglia in famiglia, in particolare per il tipo di liquore da utilizzare, ma con atto notarile il 14 dicembre 2005 la ricetta originale è stata depositata presso la Camera di Commercio di Bologna: ecco come si prepara!

Torta di riso bolognese

Ingredienti

un litro di latte

200 g di riso

200 g di zucchero caramellato

100 g di zucchero vanigliato

3 tuorli d’uovo

3 uova intere

100 g di mandorle

100 g di cedro candito

un bicchierino di liquore di mandorla amara

cannella

chiodi di garofano

buccia grattata di un limone

un pizzico di sale

4 amaretti (facoltativi)

Procedimento

Mettere sul fuoco una pentola, far bollire il latte e aggiungere il riso alla scorza grattata di limone, un pizzico di sale e lo zucchero vanigliato.

Far cuocere il riso, che a fine cottura dovrà aver assorbito quasi completamente il latte.

Versare tutto in una terrina e fare raffreddare il riso, che assorbirà tutto il latte rimasto nella cottura.

Nel frattempo sbattere le uova con lo zucchero caramellato, incorporare le mandorle tritate e il cedro candito tagliato a dadini, quindi amalgamate molto bene tutti gli ingredienti con parte del liquore di mandorle amare.

Rovesciare tutto in uno stampo imburrato e cuocere in forno a 180° per una ventina di minuti, per poi portare la temperatura a 150 gradi e ultimare la cottura dopo 40-45 minuti.

Estrarre la torta e lasciare intiepidire prima di bagnare la superficie con il rimanente liquore.

