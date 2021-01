La torta double chocolate è una “goduria” di dolce per tutti gli amanti del cioccolato e del caffè, solo a guardarla ti viene la voglia di addentarne una fetta e una volta provata non riuscirete a fare a meno di prenderne una seconda e poi una terza.

La ricetta prevede una base di torta al cacao, una torta morbida e umida per via del burro nell’impasto, farcita con marmellata e poi decorata con della crema di cioccolato.

Essendo un dolce molto semplice da preparare potete anche provare a variare alcuni ingredienti, come la farcia (usando marmellate di mirtilli, ribes, more) oppure la decorazione esterna.

Per un gusto più delicato invece si potrebbe usare una glassa al cioccolato al latte o anche cioccolato bianco.

Non è una ricetta light, ma possiamo definirlo il dolce della domenica, quello da preparare per qualche occasione speciale così che il palato è soddisfatto e la coscienza pure, seguite le semplici istruzioni per prepararla e una volta provata son sicura che diventerà il vostro dolce preferito.

La dose presente nella ricetta è adatta ad uno stampo di 20 cm di diametro e molto profondo ( come quello che vedete in foto) altrimenti se non avete stampi di questo tipo potete usare un semplice stampo tondo anche di diametro superiore; la torta sarà più grande e cambieranno solo i tempi di cottura.

Per essere sicuri della buona riuscita della double chocolate dovete solo stare attenti alla cottura, la prova stecchino è sempre utile in questi casi, infilando delicatamente uno stecchino al centro del dolce questo deve uscirne asciutto. Se invece risulta ancora troppo umido continuate al cottura per altri 5 minuti e se occorresse anche con la carta argentata sul dolce ( così da non scurire troppo la torta).

Una volta pronta la torta e farcita con la vostra marmellata preferita, potete decorarla con glassa al cioccolato o creme al cioccolato. Io ho usato una crema gianduia nero, cioè crema alla gianduia con aggiunta di cioccolato fondente.

Potete rendere il dolce ancora più goloso cospargendo nocciole tritate e ultimare con un giro di fragole fresche tagliate a coltello o frutti di bosco lavati ed asciugati. In questo modo un dolce da merenda potrebbe diventare un dolce per grandi occasioni.

Infine se volete provare la torta nella sua versione più “semplice”, potete preparare la torta di base (sostituendo il caffè con orzo ad esempio) e poi spolverarla con del semplice zucchero a velo, così avrete anche il dolce per la merenda dei vostri bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 55 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Burro morbido 300 g Zucchero Semolato 3 Uova medie ½ semi Bacche Di Vaniglia 80 g Cacao amaro 120 g Farina per dolci tipo 00 5 g Lievito per dolci 2 g Sale Fino 45 ml Caffè espresso 5 g Caffè solubile forte 5 ml Liquore al baileys 125 g Yogurt Bianco magro 200 g Marmellata di mirtilli neri di bosco



Per decorare

200 g Crema al gianduia nero



Preparazione

Per preparare la ricetta della torta double chocolate, in una ciotola preparate gli ingredienti secchi: farina, cacao, lievito e sale, setacciateli e mescolateli con un cucchiaio.

Preparate in un bicchiere l’infusione di caffè mescolando il caffè espresso, il caffè solubile, il baileys e i semi di bacca di vaniglia.

In una larga ciotola ( o in planetaria) mettete il burro morbido e lo zucchero e cominciate a lavorarli finchè non diventano morbidi e spumosi.

Unite un uovo e mescolate fino al completo assorbimento, aggiungete allo stesso modo il secondo e poi il terzo uovo.

A questo composto unite metà delle polveri e metà dello yogurt e mescolate. Aggiungete l’ultima parte delle polveri ed il restante yogurt e per ultimo l’infuso di caffè.

Mescolate tutti gli ingredienti con un cucchiaio e versate il composto in uno stampo ( imburrato e infarinato), cuocete in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti, abbassate poi a 160° e continuate a cuocere per altri 20-25 minuti.

Controllate la cottura con uno stecchino; sfornate e lasciate raffreddare su una gratella per dolci.

Tagliate a metà il dolce , spalmate la base di marmellata di ribes e poi ricomponete il dolce.

Con un coltello a lama larga e liscia ricoprite il dolce con crema al gianduia nera fino a coprire tutta la superficie.