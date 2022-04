torta-fiori-di-pesco,-il-dolce-dell’ultimo-minuto-per-un-classico-della-tavola-di-pasqua

Una fresca torta decorata con fiori di pesco, un decoro primaverile per la tavola di Pasqua: stupenda!

Una torta fiori di pesco morbida, candida come la neve non troppo lontana, con adagiato un delicatissimo ramo di fiori di pesco simbolo della primavera ormai arrivata;

bellissima, adatta anche per compleanni e cerimonie nel periodo primaverile.

Facilissima da realizzare, anche per i meno esperti, ma con un risultato di successo:

si utilizza come base una classica torta di pan di spagna, farcita con crema pasticcera e al cioccolato (anche nella versione senza glutine), ricoperta con panna montata, decorata con steli di cioccolato fondente e fiori di ciuffi rosa in panna montata;

ovviamente potete utilizzare come base una torta che più vi piace, di qualsiasi tipo e gusto, semplice o farcita.

Ecco come si prepara.

Torta fiori di pesco

Ingredienti

una torta di pan di spagna alla vaniglia

bagna al latte e marsala (o solo latte, per i bambini)

crema pasticcera alla vaniglia

crema al cioccolato amaro

panna fresca da montare

cioccolato fondente

Procedimento

Cuocete le creme, preparate la torta di pan di spagna alla vaniglia, e montate la panna.

Disponete la torta sul vassoio di portata, tagliatela in tre dischi, bagnateli con il latte e marsala, e farcite uno strato con la crema pasticcera alla vaniglia, ed il secondo strato con la crema al cioccolato amaro, e sovrapponete l’ultimo disco di torta.

Ricoprite la torta con uno strato di panna fresca montata e zuccherata, e completate la decorazione creando decori di panna con una siringa per dolci con beccuccio a stella;

create i rami di pesco con il cioccolato fondente fuso, e disponete i fiori in panna montata rosa con una siringa per dolci con beccuccio a fiore.

LE RICETTE

Pan di Spagna

6 uova

200 g di farina (o fecola, senza glutine)

180 g di zucchero

1 bustina lievito in polvere per dolci

una bustina di vanillina

Montate a lungo le uova con lo zucchero, aggiungete poco alla volta la farina miscelata con lievito e vanillina, ed amalgamate mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto.

Versate il composto nella teglia, imburrata e infarinata;

cuocete in forno già caldo a 180°C per mezz’ora, provando la cottura con uno stecchino.

Crema pasticcera alla vaniglia

500 g di latte

5 tuorli

100 g di zucchero

50 g di farina (o fecola, senza glutine)

mezza bustina di vanillina

un cucchiaio di burro

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina e mescolate;

versate il latte freddo poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi.

Cuocete a fuoco basso, fino a che la crema si addensa.

Togliete dal fuoco, aggiungere la vanillina ed il burro, mescolando fino a che si forma una crema omogenea, lucida e soda.

Crema al cioccolato amaro

500 g di latte

5 tuorli

50 g di farina (o fecola, senza glutine)

100 g di zucchero

50 g di cacao amaro in polvere

100 g di cioccolato fondente

un cucchiaio di burro

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete il cacao, la farina e mescolare,

versate il latte poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi.

Cuocete a fuoco basso, fino a che la crema si addensa;

togliere dal fuoco, ed aggiungete il burro e il cioccolato fondente, che si scioglieranno con il calore della crema, mescolando fino a che si forma una crema omogenea, lucida e soda.

Panna montata dolce

mezzo litro di panna fresca da montare

2 cucchiai di zucchero semolato

mezza bustina di vanillina

colorante rosso

In una ciotola unite la panna, con lo zucchero e la vanillina, e con una frusta montate il tutto a neve ben ferma;

in una tazza di panna montata aggiungete una punta di colorante rosso e mescolate per ottenere il colore rosa dei fiori di pesco.

