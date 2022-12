Torta Fluffy alla marmellata. Il trucco magico per farla sofficissima: “Cosa si mette insieme al burro”. Si scioglie in bocca

La ricetta che vi lascio di seguito è quella di una morbidissima e sofficissima torta con marmellata ai frutti di bosco. Spesso io e la mia mamma ci cimentiamo insieme in cucina creando nuovi escamotage per far risultare i nostri dolci più buoni che mai. Ho deciso di condividere con voi l’ingrediente che ha reso più soffice di un plum cake la nostra torta: la ricotta. La nostra torta consta di pochissimi ingredienti e si prepara in pochissimo tempo ma il risultato è davvero speciale. Per quanto riguarda la marmellata io preferisco quella Zuegg ai frutti di bosco ma voi potete scegliere qualsiasi altro gusto, anche la nutella.

Torta soffice con marmellata, Ingredienti

per uno stampo abbastanza grande

6 uova

250 di zucchero

350 di farina 00

25 gr di burro

250 gr di ricotta

1 bustina lievito pane degli angeli

marmellata Zuegg ai frutti di bosco

Preparazione

In una ciotola sbattete le uova con lo zucchero. Poi, aggiungete il burro precedentemente sciolto, la ricotta, la farina e infine il lievito pan degli angeli. Sbattere tutto il composto e, se si nota una maggiore densità, aggiungere un po’ di latte. Preparare in una teglia rotonda, di circa 30 cm, la carta forno per far sì che il nostro dolce non si attacchi e versare metà composto.

A questo punto, con un cucchiaio versate cucchiai di marmellata sparsi. Ricoprite poi con il restante composto. In superficie versate qualche altro cucchiaio di marmellata, sempre in modo sparso per cercare di colmare ogni vuoto. Mi raccomando, fate questa operazione velocemente altrimenti il lievito sfumerà e perderà la sua funzione. Infornate, infine, a 180 gradi per 40 minuti.

Trascorso il tempo necessario, sfornate la morbidissima torta e fate raffreddare per un po’. Prima di servirla, fate una bella spolverata di zucchero a velo. Ps: se avanza, il giorno dopo sarà ancora più buona. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

Torta Fluffy alla marmellata. Il trucco magico per farla sofficissima: “Cosa si mette insieme al burro”. Si scioglie in bocca scritto su Più Ricette da Imma.

pappa2200