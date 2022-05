Torta fragole all’arancia, il dolce della Festa della Mamma che posso preparare anche i più piccoli

Una semplice torta a strati, leggermente inzuppata, ma analcolica, adatta a tutta la famiglia, resa elegante da una decorazione particolare: Torta fragole all’arancia.

Consiste in una torta morbida, a base di pan di Spagna aromatizzato all’arancia, bagnato con sciroppo all’arancia, strati di crema pasticcera all’arancia con pezzetti di fragole, e di crema al cioccolato fondente amaro: un contrasto particolare per un dolce perfetto per la festa della mamma!

Ma, se i figli sono ormai grandi, potete sostituire lo sciroppo all’arancia con il Cointreau, per un dessert goloso di fine pasto;

un dolce da preparare anche nella versione senza glutine, sostituendo la farina con fecola di patate, in pari dosi.

Torta fragole all’arancia

Ingredienti

una torta di pan di Spagna all’arancia, nella dose da 5 uova

200 g di sciroppo all’arancia (acqua, arancia, zucchero)

crema pasticcera all’arancia nella dose da 4 uova

crema pasticcera al cioccolato fondente nella dose da 4 uova

500 g di fragole

marmellata di arancia

biscotti Pavesini

glassa bianca

penna di gel rosso alla fragola

cuori in pasta di zucchero

Procedimento

Pulite le fragole, tagliatene a metà per decorare per il bordo, ed a pezzetti da mischiare con la crema pasticcera al limone.

Tagliate il pan di spagna in tre dischi, e ricomponete gli strati di torta sul vassoio di portata:

inserite il disco di base e bagnatelo leggermente con lo sciroppo all’arancia;

versate e livellate la crema pasticcera al cioccolato fondente

inserite il disco centrale e bagnatelo con lo sciroppo all’arancia;

versate e livellate la crema pasticcera all’arancia con fragole,

coprite con l’ultimo disco di pan di spagna.

Stendete la glassa (o panna o mascarpone zuccherati) nella parte centrale della superficie di copertura;

stendente la marmellata di arancia sul bordo e sui fianchi della torta;

rivestite il fianco attaccando uno strato di biscotti Pavesini, legandoli con un nastro rosso;

decorate il bordo della copertura con le fragole tagliate a metà, e con il gel scrivete la dedica alla mamma, decorando con cuori di pasta di zucchero.

Ecco pronta la torta per festeggiare la mamma.

Le ricette

Pan di Spagna aromatizzato all’arancia

5 uova

180 g di farina

150 g di zucchero

scorza edibile di un’arancia grattugiata

Montate a lungo le uova con lo zucchero, aggiungete poco alla volta la farina e la scorza all’arancia, ed amalgamate mescolando delicatamente dal basso verso l’alto, per non smontare l’impasto.

Versate in una teglia imburrata e infarinata, o rivestita con carta forno;

cuocete in forno già caldo a 180° per mezz’ora, provando la cottura con uno stecchino.

Meglio prepararla il giorno prima.

Crema pasticcera all’arancia

400 g di latte

4 tuorli

80 g di zucchero

50 g di farina

scorza edibile di un’arancia

1 cucchiaio di burro.

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina e mescolate;

versate il latte poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi.

Aggiungete la scorza dell’arancia e cuocere a fuoco basso, fino a che si addensa.

Togliete dal fuoco, togliete la scorza, ed aggiungete il burro, mescolando fino a che si forma una crema omogenea, lucida e soda.

Crema al cioccolato fondente

400 g di latte

4 tuorli

80 g di zucchero

40 g di farina

40 g di cacao amaro in polvere

100 g di cioccolato fondente

un cucchiaio di burro

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete il cacao, la farina e mescolate;

versate il latte poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi.

Cuocete a fuoco basso, fino a che si addensa;

togliere dal fuoco, aggiungete il burro e il cioccolato fondente, che si scioglieranno con il calore della crema, e mescolate fino a che si forma una crema omogenea, lucida e soda.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Torta fragole all’arancia, il dolce della Festa della Mamma che posso preparare anche i più piccoli proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.