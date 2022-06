Torta fredda al caffè di Benedetta, più buona di un tiramisù. Cremosissima

La torta fredda al caffè di Benedetta Rossi, una golosità. Buonissima e fresca, il dessert al cucchiaio che possiamo consumare in qualsiasi momento: come merenda o dopo una cena d’estate, ma anche di inverno.

Ingredienti

1080 g biscotti al cacao

480 g burro

3 litri panna fresca non zuccherata

900 g formaggio spalmabile

mascarpone 2 cucchiai

1080 g zucchero a velo

60 g gelatina in fogli

caffè solubile1 cucchiaio

caffè 1 bicchiere ( quello della moca)

60 g cacao amaro+ q.b. per decorare

vanillina1 pizzico

panna montata q.b. per decorare

chicchi di caffè ricoperti al cioccolato q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di preparare la base della torta. Prendete quindi i biscotti ( le dosi ovviamente aumentano e diminuiscono a seconda delle persone e dei gusti) mettetelo in un sacchetto di plastica o per alimenti, ma resistente e cominciate a sbriciolarli ( proprio come se fosse la base di una cheesecake): aiutatevi con un bicchiere se non avete il batticarne ( per esempio). Potreste anche usare un frullatore. Dopo questa operazione metteteli in una ciotola e incorporate il burro che avrete fatto fondere ( in microonde o in un pentolino a bagnomaria). Amalgamate bene. Prendete quindi una forma per torta con la cerniera di un diametro di 24/26 centimetri e foderate con della carta forno( la nostra torta è abbasta alta. Dipende da quanto la volete alta o bassa. Se la volete più alta dovrete usare uno stampo più piccolo, più bassa dovrete usarlo più grande). quindi i biscotti sulla base della teglia, compattatelo bene con un cucchiaio o un bicchiere. Mettete quindi lo stampo nel frigorifero ( giusto il tempo di preparare lo strato cremoso.

Per la crema

Mettete i fogli di gelatina e metteteli in ammollo in acqua fredda. Prendete un pentolino e inserite la panna, poi il caffè solubile, il bicchiere di caffè e poi il cacao. Mescolate bene gli ingredienti cercando di eliminare ogni eventuale grumo. Mettete poi i fogli di gelatina e rimettete il pentolino sul fuoco. Fate sciogliere la gelatina. Non occorre che il composto arrivi al bollore.

Mettete in una ciotola capiente la restante panna, il formaggio bianco spalmabile, il mascarpone e il pizzico di vanillina. Date una prima mescolata aiutandovi con uno sbattitore elettrico. Aggiungente adesso il composto di caffè e gelatina ben intiepidito, sempre lavorando con lo sbattitore. Infine aggiungete lo zucchero a velo.

Lavorate ancora la crema con lo sbattitore fino ad ottenere un composto bello e spumoso. Mettete la crema al caffè nella base torta preparata in precedenza. Livellatelo bene battendo lo stampo un paio di volte ed eliminate ( sempre sbattendo) le bolle d’aria all’interno della cream. A questo punto mettete la teglia in frigo per 5 ore almeno. Trascorso il tempo di riposo in frigo, togliete l’anello della teglia e rimuovete con delicatezza la carta forno dalla torta. Spolverate la torta con il cacao amaro. Se vi piace potrete aggiungere dei ciuffi di panna per decorare.

L’articolo Torta fredda al caffè di Benedetta, più buona di un tiramisù. Cremosissima proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.