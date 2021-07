Torta fredda ricotta pere e cioccolato | Facile e invitante con le more

Torta fredda ricotta pere e cioccolato ricettasprint

Oggi vi presentiamo un dolce molto semplice da realizzare e veloce che non necessita di cottura. Stiamo parlando della Torta fredda ricotta pere e cioccolato. Si tratta di una base fatta rassodare in frigo per il tempo necessario e realizzata con un impasto di biscotti, cioccolato e burro tritati per avere una polvere uniforme. Il tutto viene farcito con una crema di formaggio, cioccolato bianco e tocchetti, più o meno grandi, di polpa di pere e rimesso in frigo per almeno 3 h.

Ultimato il tempo di rassodamento potete decorare la torta prima di servirla. In alternativa alla solita spolverata di polvere della base dell’impasto che avete già realizzato, potete fare come me e farcire il tutto con delle more, fresche e lavate benissimo, con dei biscotti delle forme che preferite realizzati con la polvere di cioccolato, burro e biscotti che avete conservato.

Questo dolce piace moltissimo ai grandi ma anche ai bambini. Per questo, la torta è perfetta per una merendina estiva fresca e golosa ma anche sana. Potete servirne una fetta ai bambini accompagnandola con un bicchiere di succo di frutta fatto in casa oppure gustarla in compagnia delle amiche per una merendina golosa delle 17:00 con un buon tè fresco.

Inoltre, essendo veramente golosa, potete anche servirla come un dessert fresco per la fine di un pasto in famiglia o una cena con parenti e amici.

Potrebbe piacerti anche: Tiramisù al limone | Dolce al cucchiaio fresco e profumato

Potrebbe piacerti anche: Torta russa di Verona | Dolce semplice e pronto in pochi minuti

Dosi per: uno stampo di diametro 20 cm

Realizzato in: pochi minuti

Senza cottura

Tempo di riposo: minimo 3 h

Strumenti

una teglia di diametro 20 cm

carta forno

un mixer cucina

una ciotola

un pentolino

Ingredienti

per la base

100 g di burro

230 g di biscotti secchi

60 g di cioccolato fondente al 50%

per la crema

90 g di cioccolato bianco

510 g di ricotta vaccina

70 g di zucchero a velo

90 g di panna liquida

240 g di pere sciroppate

Torta fredda ricotta pere e cioccolato, procedimento

Frullate i biscotti con il burro sminuzzato e il cioccolato fondente spezzettato in un mixer cucina. Conservate qualche cucchiaio di composto sabbioso omogeneo in una ciotola e con il resta foderate una teglia di diametro 20 cm ricoperta di carta forno, bagnata e strizzata, e fate rassodare il tutto in frigo per i minuti necessari.

Torta fredda ricotta pere e cioccolato ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Teglia di zucchine e patate agli aromi | Gustosa e di grande effetto scenico

Potrebbe piacerti anche: Pesto di menta alle noci | Un condimento in più alla pasta

Nel frattempo, sciogliete il cioccolato bianco spezzettato in una ciotola con la panna calda. Una volta che la soluzione si sarà intiepidita, unite la ricotta con lo zucchero a velo e frullate fino ad avere una crema uniforme che insaporirete con i tocchetti della polpa delle pere, sbucciate e private del torsolo. Trascorso il tempo necessario, farcite la base di biscotto rassodata con la crema e fate riposare in frigo per un minimo di 3 h. Prima di servire, decorate la superficie del dolce con le briciole di biscotto conservate a proprio piacimento.

Torta fredda ricotta pere e cioccolato ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.