Torta furba al limone di Benedetta, non la solita ricetta. Si prepara subito per le voglie improvvise di dolce. Il trucco è lo stampo

Oggi vi lascio una ricetta molto deliziosa, facile e veloce. Si tratta della torta furba al limone, non una semplice torta al limone in quanto il suo segreto per renderla molto più buona sta proprio nel suo stampo definito, appunto, ‘furbo’. Tale stampo è particolare in quanto nel fondo presenta un rialzo che vi permetterà, una volta cotto l’impasto, di avere un incavo tale da essere farcito a vostro piacimento. Nel nostro caso, sarà farcito con della squisita crema a limone.

La torta furba al limone potrete prepararla ogni volta che ne avrete voglia in quanto è molto facile e veloce. E’ utile sia per la colazione che per la merenda o, ancora, per un pranzo o una cena in compagnia. Gli ingredienti che vi lascio di seguito sono per circa 8 persone.

Torta furba al limone, Ingredienti

3 Uova

100 g di Zucchero

150 g di Farina 00

70 ml di Olio di Semi

2 cucchiai di Latte

1/2 bustina di Lievito per Dolci

1 Scorza di Limone

Ingrediente per la crema a limone

200 ml di Acqua

50 ml di Succo di Limone

1 Scorza di Limone

80 g di Zucchero

1 Tuorlo

25 g di Fecola di Patate

Preparazione

Partiamo subito dalla base! In una ciotola capiente, rompere le uova e versare lo zucchero e girare con le fruste o sbattitore. Man mano aggiungete latte e scorza di limone grattugiata, poi la farina e infine il lievito. Mescolate sempre per evitare i grumi. Pronto l’impasto, versatelo nello stampo furbo oliato e infarinato e infornate a 180 gradi per circa 25 minuti.

Nel mentre, preparate la crema. In un pentolino mettete il tuorlo d’uovo con lo zucchero e mescolate. Aggiungete poi il succo e la scorza di limone, la fecola e l’acqua e mettete sul fuoco. Girate mescolando per bene tutto l’impasto per evitare che si facciano i grumi. Fate bollire e poi addensare. Mettete la crema in una ciotola, coprite con la pellicola e mettetela in frigo o tenetela fuori per farla raffreddare.

Una volta che l’impasto infornato è pronto, fatelo raffreddare un po’ e poi girate la base. Riempite l’incavo magico con la crema di limone e, una volta raffreddata, sarete pronti per servire la vostra deliziosa torta furba al limone! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

