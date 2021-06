torta-gelato-cookie:-la-ricetta-fresca-e-originale

La torta gelato cookie è un’idea davvero golosa, ma allo stesso tempo fresca, ideale per l’estate

Torta gelato cookie: la ricetta

Dei dolci non possiamo di certo farne a meno né in estate né inverno. D’estate però aumentano le serate insieme con gli amici, e la presenza del dessert o del gelato è d’obbligo.

Rispetto ai mesi freddi, in quelli caldi è possibile dedicarsi a piatti freddi, sia per i primi e i secondi, che per il dolce finale. La freschezza deve essere la parola d’ordine, soprattutto nelle serate afose.

La torta gelato cookie è un’idea davvero originale e fresca da realizzare nei mesi caldi, sia come dessert che come torta di compleanno. Questa torta gelato, è possibile mangiarla quando vogliamo, dal momento che possiamo conservarla in freezer.

Un biscotto gelato, versione maxi, capace di stupire tutti gli amici o gli invitati.

Gli ingredienti per il biscotto

250 gr di farina 00

125 gr di burro morbido

100 gr di zucchero a velo

15 gr di cacao amaro

62 gr di uova intere

12 gr di tuorli

3-4 gr di lieviti per dolci

Per il ripieno

350 ml di panna fresca

220 ml latte condensato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

gocce di cioccolato q.b

Preparazione della torta gelato cookie

Primo step è quello di mettere in un recipiente burro e zucchero a velo, miscelarlo con una frusta o un mestolo, lentamente.

Bisogna poi aggiungere le uova, una alla volta, mescolare, e solo una volta assorbiti, bisogna aggiungere il tuorlo. Aggiungere poi la farina, precedentemente setacciata, il lievito e il cacao. Lavorare fino a realizzare un panetto e metterlo in frigo per circa 4 ore.

Terminato il tempo di attesa, bisogna stendere il panetto ad uno spessore di 2mm e non di più. Con una teglia di 20 cm, bisogna ricavare due cerchi e bucherellare con una forchetta la superficie.

Cuocere successivamente i due cerchi a 250° per 5 minuti, e lasciarli poi riposare.

Per il ripieno della torta gelato

Prendere un recipiente e montare a neve la panna ( fredda da frigo), aggiungere poi il latte condensato e l’estratto di vaniglia, e lavorare l’impasto lentamente. Infine aggiungere le gocce di cioccolato.

Munendovi di una sac à poche, adagiate il composto tra i due dischi di biscotto, e mettere poi in freezer per tutta la notte.

Il giorno dopo è pronta per essere degustata