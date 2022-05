torta-golosa-alla-nutella,-il-dolce-irresistibile-per-i-compleanni-di-maggio

Una delle ultime torte con cioccolato prima dell’estate, quando le torte fresche di frutta diventeranno le protagoniste: Torta golosa al cioccolato e Nutella, per festeggiare i compleanni di maggio;

morbidissima, scenografica ed estremamente golosa è perfetta anche per cerimonie inserendo decorazioni a tema, o semplicemente da gustare in una serata con amici.

Un fresco e delizioso dessert realizzato con un soffice pan di Spagna al cioccolato fondente, bagnato con latte, farcito e decorato con una soffice crema di mascarpone e Nutella alleggerita da panna:

un connubio irresistibile di sapori e gusto, completato da una decorazione di gocce di cioccolato fondente amaro e lamponi che, con la loro dolce acidità, ne completano il sapore.

Una ricetta facile da realizzare: anche i meno esperti, seguendo il procedimento, faranno un figurone!

Torta golosa al cioccolato e Nutella

Ingredienti

pan di Spagna al cioccolato fondente

crema al mascarpone e Nutella

latte freddo

gocce piccole di cioccolato fondente

lamponi

Assemblaggio

Tagliate il pan di spagna a metà, posate il disco di base sul piatto di portata e bagnatelo cospargendo qualche cucchiaio di latte freddo;

utilizzando una sac-a-poche con beccuccio grande, formate gli spuntoni ravvicinati di crema alla Nutella.

Bagnate l’altro disco di pan di spagna con qualche cucchiaio di latte freddo, e giratelo posandolo delicatamente sullo strato di crema;

formate degli spuntoni di crema per coprire tutta la superficie.

Decorate con piccole gocce di cioccolato fondente amaro e lamponi, oppure a piacere con altri frutti di bosco, frutta secca in granella ecc.

Mettete la Torta golosa al cioccolato e Nutella in frigorifero, in attesa di gustarla fresca!

Crema mascarpone e Nutella

Una crema fredda senza cottura e senza uova, e pronta in pochi minuti, a base di Nutella e mascarpone, alleggerita con panna;

densa e golosa, è perfetta per le farciture e decorazioni di torte e dolci.

250 g di mascarpone, fredda di frigo

150 g di panna fresca liquida, freddo di frigo

60 g di zucchero a velo

3 cucchiai di nutella

Montante la panna piuttosto ferma;

mettete il mascarpone in una ciotola, eliminando il siero della confezione, unite lo zucchero a velo e la Nutella e montate tutto con le fruste elettriche alla massima velocità per ottenere una bella crema golosa.

Incorporate delicatamente la panna montata, con movimenti dal basso verso l’alto, in modo da rendere la crema mascarpone e nutella soffice e vaporosa: la crema al mascarpone e nutella è pronta per essere utilizzata subito!

Pan di spagna al cioccolato fondente

Una perfetta base al cioccolato per torte farcite o decorate.

200 g di farina

250 g di cioccolato fondente

100 g di burro

100 g di latte

4 uova

100 g di zucchero

una bustina di lievito per dolci

In un pentolino sciogliete il burro e il cioccolato fondente a bagnomaria;

quando saranno sciolti, aggiungete il latte a filo mescolando fino a formare una crema liscia e omogenea, e lasciate raffreddare.

In una ciotola montate i tuorli con lo zucchero, ed a parte montate gli albumi a neve;

aggiungete la crema al cioccolato nei tuorli sbattuti, mescolando con una frusta;

aggiungete la farina miscelata con il lievito continuando a mescolare, quindi incorporate delicatamente gli albumi montati a neve, mescolando fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Imburrate ed infarinate uno stampo per torte da 24 o 26 cm, e versate il composto;

Cuocete in forno già caldo a 180°C per 30-40 minuti, fino a che inserendo uno stecchino nella torta uscirà pulito;

sfornate, capovolgete la torta e lasciatela raffreddare.

