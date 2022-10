Torta Halloween di Benedetta, super soffice con un segreto: “Cosa si grattugia nell’impasto, non è il limone”

Oggi vogliamo proporvi un dolce facile e veloce e perfetto per Halloween, la Torta Halloween ideata dalla bravissima Benedetta Rossi. Alla base di questa ricetta non poteva mancare ovviamente la zucca che in questo periodo è decisamente buonissima. Una verdura versatile che può essere usata sia in ricette dolci che salate. Vediamo quindi come preparar questa fantastica torta la nostra Benedetta. Leggete anche altre RICETTE CON LA ZUCCA

Torta Halloween, Ingredienti

4 uova

300 g zucca grattugiata

220 g zucchero

150 g olio di semi di girasole

100 g amido di mais

300 g farina

50 g granella di mandorle

16 g lievito per dolci

zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione

Per questa ricetta cominciamo dall’ingrediente principale, la zucca. Diciamo che possiamo prendere qualsiasi tipo di zucca, se però è la mantovana è meglio. La prendiamo e la sbucciamo ( è un po’ la parte più noiosa, ma se ve la fate sbucciare è meglio). Grattugiamola e mettiamo da parte ( deve essere completamente grattugiata perchè così la torta risulterà ancor più soffice). Prendiamo quindi una ciotola e rompiamo le uova.

Frulliamole con uno sbattitore elettrico e aggiungiamo lo zucchero, poi l’olio di girasole, l’amido di mais e in ultimo metà della farina ( se volete potete sostituire l’olio con 170 di burro). Fatto il nostro composto aggiungiamo la zucca grattugiata e la bustina di lievito. Frulliamo il tutto e mettiamo anche il resto della farina ( l’altra metà l’abbiamo aggiunta prima). In ultima istanza mettiamo anche la granella di mandorle. Il nostro impasto è ora pronto ( come abbiamo detto è infatti già pronto)

Passiamo ora alla cottura. Prendiamo una teglia ( lo stampo deve essere di 28 centimetri, ovviamente se la volete più alta potete prendere la teglia più piccola solo che poi dovete stare attenti alla cottura). Imburriamo e cuociamo per 45 minuti a 180 gradi ( statico e ovviamente preriscaldato). Una volta cotta ( fate sempre la prova dello stuzzicadenti) lasciamo freddare e gustiamola a temperatura ambiente. Se volete una decorazione particolare potete anche prendere uno stampo di carta e poi ricoprirlo con lo zucchero a velo. Diventa buonissima con la panna montata e dell’ottima crema zabaione. Provate anche altre RICETTE DI HALLOWEEN

Torta Halloween di Benedetta, super soffice con un segreto: “Cosa si grattugia nell’impasto, non è il limone” scritto su Più Ricette da Redazione.

Mata