Torta in tazza magica: Si cuoce in 1 minuto nel microonde. Basta versare tutti gli ingredienti nella tazza ed è pronta

Mug cake: in Italia potremmo semplicemente chiamarla torta in tazza.

È un dolce monoporzione, da servire in una tazza da tè o da caffellatte, velocissima da preparare e soprattutto da cuocere.

Ne esistono tante varianti diverse con profumi e sapori irresistibili: fragola, limone o altri frutti di stagione, ma anche caffè, vaniglia, burro d’arachidi, Nutella.

Probabilmente siete ancora scettici sulla possibilità di cucinare una torta in meno di 5 minuti e allora vi spieghiamo come si fa.

Prendete una tazza, una classica mug adatta per il microonde. Versate al suo interno 30 grammi di farina, due cucchiaini di cacao in polvere, un quarto di cucchiaio di lievito per dolci, due cucchiai di zucchero e mescolate

. Unite poi gli ingredienti liquidi: 3 cucchiai di latte e mezzo cucchiaio di olio di semi. Amalgamate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Se volete, decorate con codette o scaglie di cioccolato e mettete la tazza nel forno a microonde.

Cuocete a massima potenza per un minuto. Fate la prova con lo stuzzicadenti: se la torta è cotta resterà asciutto, altrimenti fate cuocere per altri 15 secondi e buona colazione o merenda.

Un’altra versione è quella alla nutella. La torta in tazza alla Nutella è il dessert che risolve ogni cena dell’ultimo momento!

Solo cinque minuti per prepararla, altrettanto poco tempo per mangiarla!

INGREDIENTI:

4 cucchiai di latte, 30 gr di burro, 1 uovo, mezzo cucchiaino di lievito in polvere per dolci, 2 cucchiai di nutella, 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere, 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di zucchero.

PREPARAZIONE:

Prima di iniziare a realizzare la vostra torta in tazza, togliete il burro dal frigo; non appena a temperatura ambiente, scioglietelo in un po’ in un pentolino lasciandolo intiepidire.

All’interno di una ciotola, non troppo grande, unite l’uovo con il latte e lo zucchero; sbatteteli insieme fino ad amalgamarli per bene.

Aggiungete quindi la farina, il cacao e il lievito continuando a mescolare (magari con l’aiuto di una frusta elettrica) per amalgamare bene gli ingredienti tra loro.

Terminato questo passaggio, unite il burro e la nutella; continuate la lavorare per ottenere un composto uniforme. Versate il composto in due tazze da té e dividete l’impasto riempiendo le mug almeno fino alla loro metà.

Infornate il tutto nel forno a microonde per due minuti a 800W, noterete che durante la cottura lieviterranno, vi consigliamo però di fare la prova stecchino prima di sfornarle per essere sicure che le mug cake siano cotte bene.

