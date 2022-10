Torta Kinder Pinguì di mamma Natalia: golosa e cioccolatosa, senza uova. Il trucco per farla super soffice

Per gli amanti della nutella e delle torte fatte in casa, oggi vi propongo la torta Kinder Pinguì della mia mamma, senza uova! Sebbene si tratti di un dolce molto gettonato, la sua ricetta nasconde un ingrediente speciale dedito a far si che il pan di spagna diventi super morbido e voi non ne farete più a meno. Si tratta della ricotta, un ingrediente fondamentale per questo tipo di dolci.

Per qualsiasi evento, che sia un compleanno, un onomastico, non è necessario andare in pasticceria per fare una bella figura sia per quanto riguarda il gusto che l’apparenza. Molte volte capita di spendere anche tanto per una torta che alla fine non risulta come la si desiderava. La torta kinder Pinguì è tra i dolci preferiti di tantissime persone e la mia ricetta vi lascerà a bocca aperta! Gli ingredienti che vi indico sono utili per una torta molto grande e soddisfacente.

Ingredienti per il pan di spagna

500 gr di zucchero

500 gr di farina 00

Mezzo litro di latte

350 di ricotta

1 confezione di cacao amaro (75 gr)

2 bustine di lievito pan degli angeli

Ingredienti per farcire:

Circa 500 gr di nutella

250 panna da montare hopla

stelline di zucchero per guarnire

Al via col procedimento della nostra prelibata torta!

In una ciotola capiente versare uno per volta gli ingredienti del pan di spagna così come suindicati e sbattere man mano. In una teglia rotonda di circa 40 cm inserite la carta forno per far sì che la nostra torta non si attacchi e versare il composto.

Infornare a 180 gradi per 40-45 min. Una volta pronto il pan di spagna farlo raffreddare. Dopo molte ore o anche il giorno seguente, dividerlo in due parti e in una parte farcire con nutella e nell’altra farcire con la panna precedentemente montata. Unire le due parti e guarnire in superficie con ciò che preferite. Noi abbiamo messo delle stelline di zucchero.

