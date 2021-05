Torta mandorle e limone. Ricetta facile.

Ecco una torta senza burro dal sapore fresco e delizioso, profumatissima e irresistibile: parliamo della Torta limone e mandorle, un dolce casalingo che metterà d’accordi tutti in famiglia!

Il connubio tra mandorle tritate e limone – che useremo sia per il succo che per la scorza grattugiata – è davvero fantastico: l’impasto del nostro dolce avrà il tipico sapore della mandorla e un aroma agrumato che si sprigionerà per tutta casa! Gli altri ingredienti che ci occorrono sono uova, zucchero, olio di semi e poca farina, oltre naturalmente al lievito per dolci. Come sempre mescoleremo tutto in una ciotola usando solo delle fruste elettriche, e in 10 minuti il nostro impasto sarà pronto per essere infornato!

Come decorazione abbiamo scelto delle mandorle a lamelle, spargendole sulla superficie prima di infornare: in questo modo tosteranno in cottura diventando fragranti e croccanti. Volendo, possiamo anche usare della granella di mandorle o delle mandorle intere tagliate a metà.

In pochi passaggi e in poco tempo sforneremo un dolce davvero buono e adatto ad ogni momento della giornata: possiamo gustarlo a colazione insieme a un buon caffè, o assaporarne una fetta a merenda con un bel bicchiere di succo di frutta. Ma la torta limone e mandorle può essere anche un delizioso dessert di fine pasto, se la serviamo con un po’ di crema pasticcera o magari un ciuffetto di panna montata.

Pronti a vedere come realizzare questa variante profumata e squisita della torta alle mandole? E ricordate, se la provate, di mandarci le foto delle vostre creazioni!

