Torta magica più buona ogni giorno che passa: Solo tre ingredienti per il dolce siciliano delle feste

Imburrate una tortiera quadrata o rettangolare e versate all’interno il composto. Fate cuocere nel forno ben caldo a una temperatura di 150 gradi per un’ora, ricordandovi di controllare bene la cottura con uno stuzzicadenti. Quando la torta sarà pronta mettetela in frigo per tutta la notte, poi servitela tagliata a cubetti e cosparsa di zucchero a velo. Se volete altre ricette dello chef Costanza, leggete il suo libro “Le ricette di Tano”.