Torta mandorle in fiore – Finalista golosa disfida Perugia 1416

La torta mandorle in fiore è un dolce senza farina, preparato con mandorle, ricotta e miele, un dolce senza glutine e senza lievito. Questa golosa torta non è mia invenzione, è la creazione Claudia Ciani, una delle finaliste del Concorso La Torta di Braccio – La golosa disfida. Organizzato all’interno della manifestazione Perugia 1416, il concorso prevedeva la realizzazione di un dolce preparato con ingredienti tipici del periodo di passaggio tra Medioevo e Rinascimento.

Ho avuto modo di assaggiare questa torta grazie alla mia partecipazione come membro della giuria, con me Maurizio Beccafichi direttore marketing e sviluppo di Unisapori, Marilena Badolato, dell’Accademia italiana della Cucina referente Centro studi territoriali.

Location di questa golosa finale, i tavoli all’aperto del Bistrot in Piazza Matteotti, nel centro storico di Perugia.

I finalisti del Concorso La Torta di Braccio – La golosa disfida

Erano quattro i dolci in gara e la vittoria è andata a Elena Bellacini con la sua La chiave di Braccio. Una torta di frolla con farina di farro di cocco umbro macinata a pietra e strutto. Farcita con un profumatissimo ripieno di mele, fichi, mandorle e spezie come cannella, cardamomo e chiodi di garofano. La torta era decorata con una chiave in frolla, a simboleggiare la consegna delle chiavi della città a Braccio da Montone. Secondo posto a Priscilla Zucchini, che ha presentato la sua creazione Turtam Rosarum, un dolce al profumo di rose. Un impasto lievitato al latte di capra e un ripieno di frutta secca, spezie, acqua di rose e farina di rose, una torta di rose in stile 1400. E al terzo posto Claudia Ciani, con due preparazione, che però sono state penalizzate dall’utilizzo del lievito chimico, che non esisteva nel 1400.

La prima proposta è Meridiana, una torta con farina integrale, frutta secca e spezie. La decorazione in mandorle divide la torta in cinque parti, a simboleggiare i rioni della città di Perugia.

La seconda è Mandorle in fiore, una torta con ricotta mandorle, arancia e fichi secchi. Ed è questa la ricetta che mi ha incuriosito e che ho deciso di provare subito, visto che in casa avevo tutto il necessario per prepararla.

La ricetta vincitrice è stata premiata da Teresa Severini, presidente dell’Associazione Perugia 1416, con un piatto in ceramica decorato raffigurante le cinque porte della città di Perugia. Il piatto è stato realizzato dall’artista Maria Antonietta Taticchi.



Ricetta della torta mandorle in fiore

Mi sono attenuta alla ricetta di Claudia Ciani, apportando solo alcune piccole modifiche. La torta è venuta buonissima, ed è rimasta morbida e umida per alcuni giorni, anzi il giorno dopo era ancora più buona.

Ho lasciato il miele denso e ho fatto i cucchiai belli colmi. Non ho aggiunto il lievito Ho frullato le mandorle in una farina abbastanza fine, lasciata invece più grossolana da Claudia. Ho decorata con i fiori che avevo a disposizione in giardino, rose, pratoline e fiori di sambuco.

Portata: Dolci

Porzioni: 6 – 8 persone Preparazione: 15 minuti

Cottura: 30 – 35 minuti

Ingredienti

300 g di ricotta vaccina

La scorza di un’arancia grattugiata

40 g di strutto

2 uova

3 cucchiai di miele millefiori (circa 100 g )

300 g di mandorle pelate

Latte, se necessario

40 g di scorze d’arancia candite tagliate a cubetti

40 g di fichi secchi tagliate a piccoli pezzi

Fiori eduli per decorare

Preparazione della torta mandorle in fiore

Ungete uno stampo a cimabella da 20 cm con lo strutto. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Frullate le mandorle e tenetele da parte. Mettete la ricotta in una ciotola, unite la scorza d’arancia grattugiata e il miele e mescolate con una frusta. Unite lo strutto e i tuorli uno alla volta. Aggiungete le mandorle e amalgamate. Unite anche i canditi e i fichi secchi. Montate gli albumi e incorporateli delicatamente all’impasto, se dovesse risultare troppo denso, unite poco latte. Versate l’impasto nello stampo e infornate per circa 30 – 35 minuti. Sfornate, fate raffreddare leggermente poi eliminate dallo stampo. Fate raffreddare completamente un una griglia e decorate con i fiori eduli.

