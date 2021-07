TORTA MERAVIGLIA DI PARADISO DOLCE SOFFICE CHE SI SCIOGLIE IN BOCCA è un dolce di una morbidezza e bontà unica, un dolce perfetto per una gustosa merenda o colazione.

La torta dolce paradiso è un dolce che ricorda tantissimo la famosa merendina per il suo profumo, per la sua morbidezza e per il suo sapore.

Se siete alla ricerca di un dolce morbido e molto goloso, vi consiglio di provare la ricetta della mia torta dolce paradiso.

TORTA MERAVIGLIA DI PARADISO DOLCE SOFFICE CHE SI SCIOGLIE IN BOCCA

INGREDIENTI PER LA BASE:

120g di burro a temperatura ambiente morbidissimo

120g di zucchero a velo

scorza grattugiata di un limone possibilmente non trattato

un cucchiaino estratto vaniglia o vanillina

4 uova intere a temperatura ambiente

140g di farina 00

110g di fecola di patate o farina di riso

12g di lievito in polvere per dolci

120ml di panna liquida

Per la realizzazione di questa soffice e buonissima torta dolce paradiso partiamo con imburrare ed infarinare uno stampo per torta del diametro di 20-22 centimetri.

In planetaria o in una ciotola con uno sbattitore elettrico , montare il burro (che deve essere morbidissimo ) con lo zucchero a velo che aggiungerete poco per volta, la scorza del limone e la vaniglia.

Montare il tutto fino a quando non avrete ottenuto una crema soffice e spumosissima ( ci vorranno circa 5 minuti ) .

Aggiungere al composto ottenuto le uova a temperatura ambiente una per volta e continuare a montare il tutto.

Una volta incorporate le uova aggiungere poco per volta la farina, la fecola e il lievito per dolci che avrete precedentemente setacciato e mescolato assieme.

Incorporate le farine poco per volta con un movimento delicato , dal basso verso l’alto senza smontare il composto.

Questo passaggio di non smontare il composto è molto importante perchè è il segreto per ottenere una torta sofficissima.

Infine aggiungere la panna e mescolare sempre molto delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Versare il composto ottenuto della base del dolce nello stampo precedentemente imburrato ed infarinato.

Infornare il dolce nel forno statico precedentemente preriscaldato a 175° per circa 35-40 minuti ( fare prova stecchino )

Una volta cotto sfornare il dolce e lasciatelo raffreddare del tutto prima di sistemarlo su un piatto da portata e spolverizzatelo di zucchero a velo.

A questo punto la vostra soffice e golosa torta dolce nuvola paradiso sarà pronta per essere gustata per un ottima merenda o colazione.

BUON APPETITO!!

