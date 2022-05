Torta Mimosa di Knam, soffice come nuvola: “Ecco come do lo sprint alla mia crema”

Ingredienti per il Pan di spagna:

200 g di farina 00

200 g di zucchero

8 uova

2 bustine di vanillina

staccante.

Per la bagna:

100 ml di acqua

50 ml di limoncello

50 g di zucchero

Crema pasticciera al limone

500 ml di latte

150 g di zucchero

50 g di amido di mais

6 tuorli d’uovo

scorza grattugiata di 1 limone non trattato

1 bustina di vanillina.

Per decorare:

50 g zucchero a zelo

1 limone non trattato.

Lavorare per 10/15 minuti in una planetaria lo zucchero con le uova e poi aggiungere la farina e la vanillina setacciata con una spatola lavorando dall’altro verso il basso senza smontare le crema di uova. Dividere l’impasto in due tortiere del diametro di 22 cm precedentemente spruzzato con spry anti attacco. Mettere in forno a 180° per circa 30 minuti. Disporre sulla gratella e poi fare raffreddare. In un pentolino antiaderente mettere sul fuoco acqua limoncello e zucchero. Quando lo zucchero sarà sciolto spegnere dal fuoco e versare in una ciotola a raffreddare

Grattugiare la scorza del limone. In un pentolino antiaderente scaldare il latte con la vanillina e poi farlo intiepidire. In una planetaria lavorare le uova con zucchero ottenendo una crema morbida. Aggiungere il latte senza farla impazzire e poi incorporare l’amido di mais e rimettere sul fuoco sino ad ebollizione e lasciare addensare per 2-3 minuti. Lasciare raffreddare nell’abbattitore. Togliere la crosta con un coltello seghettato dai due pan di spagna. Uno tagliarlo a metà orizzontalmente. L’altro tagliarlo a cubetti come se fosse mimosa.

Mettere i due dischi di pan di spagna in un cerchio di acciaio regolabile. Disporre il primo disco e bagnarlo con la bagna con il pennello poi fare uno strato di mezzo centimetro con la crema e poi disporre il secondo disco e poi ribagnare con la bagna e fare un altro strato di crema. Togliere il cerchio regolabile e con la spatola rivestire il resto della torta con la crema. Disporre i cubetti di pan di spagna facendo bene attenzione affinché si attacchino alla torta. Spolverizzare con zucchero a velo e grattugiare un poco di scorza di limone.

L’articolo Torta Mimosa di Knam, soffice come nuvola: “Ecco come do lo sprint alla mia crema” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.