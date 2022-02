Torta Nutella e Mascarpone di San Valentino, pronta in 10 minuti senza cottura in forno. Facile e golosa, lo farà impazzire

Torta Nutella e mascarpone, il dolce goloso senza cottura in forno e pronta in 10 minuti. La ricetta Super facile e veloce. La torta Nutella e mascarpone è un dolce golosissimo che si prepara in pochissimo tempo e non ha bisogno di cottura, una vera e propria salvezza se avete poco tempo oppure se avete ospiti che si presentano all’ultimo minuto. È realizzata con una base di biscotti secchi e burro fuso, il ripieno è costituito da Nutella, mascarpone e panna fresca. Una vera delizia per grandi e piccini e una vera tentazione per le persone più golose.

Torta Nutella e Mascarpone, Ingredienti

Per la base:

200 g di biscotti secchi (oro saiwa)

80 g di burro fuso

Per la farcitura:

250 g di mascarpone

250 ml di panna fresca liquida

50 g di zucchero a velo

Nutella q.b.

Torta Nutella e Mascarpone. Procedimento

Per prima cosa dovrete preparare la base del vostro dolce: tritate finemente i biscotti in un mixer (io ho utilizzato gli oro saiwa ma potete utilizzare qualsiasi tipologia di biscotto secco abbiate in casa). Sciogliete il burro in un pentolino a bagnomaria. Una volta che il burro si sarà completamente fuso potete mettere tutto all’interno di una ciotola capiente. Amalgamate bene gli ingredienti fino a creare un composto omogeneo.

Prendete una tortiera con un diametro di circa 22-24 cm, ricopritela con la carta forno e compattate bene il composto di burro e biscotti su tutta la superficie. Mettete a riposare in frigo per almeno 30 minuti. Quando il composto si sarà raffreddato potete preparare la farcitura. Per prima cosa sciogliete un po’ di Nutella a bagnomaria e create uno strato sopra la base.

Ora mettete il mascarpone all’interno di una ciotola e mescolatelo bene per farlo ammorbidire (potete usare anche delle fruste). Montate la panna fresca liquida a neve ben ferma aggiungendo lo zucchero a velo. Ora unite la panna al mascarpone con molta delicatezza e con movimenti delicati dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto.

