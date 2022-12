Torta Nuvola: mai mangiata così soffice. Il segreto di Benedetta: “Cosa metto al posto del burro e delle uova”

Avete voglia di un dolce all’improvviso ma avete pochissimi ingredienti in casa? La torta nuvola fa al vostro caso! La chiamò così perché grazie al suo ingrediente principale, la panna, utilizzata nell’impasto, lievita come una nuvola e diventa sofficissima. E’ un dolce per grandi ma soprattutto per i più piccini, utile per una merenda in compagnia. Inoltre, consta di pochissimi ingredienti e, dunque, è anche abbastanza salutare. Data la sua altezza, se volete, una volta cotta, potrete dividere la vostra torta a metà e farcirla con nutella o marmellata. Ma, anche senza farcitura, è buonissima e dolcissima.

Ingredienti Torta Nuvola per circa 6 persone

250 g di farina 00

250 ml di panna liquida per dolci

3 uova

150 g di zucchero

1 bustina di lievito Pan degli Angeli per dolci

zucchero a velo e burro (per imburrare lo stampo) q.b.

Preparazione

Per prima cosa sarebbe opportuno pre riscaldare il forno a 170 C° cosicché la torta nuvola possa lievitare ancor meglio. Poi sarete pronti per iniziare il procedimento! In due ciotole separate, dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve gli albumi con uno sbattitore per circa 4- 5 minuti. Nell’altra ciotola, invece, sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad avere un composto denso ed omogeneo.

In un’altra ciotola montate la panna senza farla diventare troppo dura, deve essere comunque abbastanza cremosa. Unite, quindi, pian piano, la panna alla ciotola del composto formato da tuorli e zucchero. Aggiungete anche la farina setacciata e il lievito e sbattete per bene tutto. Solo alla fine potrete aggiungere all’intero composto gli albumi montati a neve e mescolate con un cucchiaio il tutto.

Imburrate un po’ la tortiera (meglio se è a cerniera così avrete più facilità nel toglierla dallo stampo) e poi versateci tutto il composto per infornare. Fate cuocere per circa 40 minuti. Una volta cotta, riponetela su un vassoio e fate una bella spolverata di zucchero a velo. Ora potrete godervi la vostra torta nuvola! Leggi anche: Torta Kinder Pinguì di mamma Natalia: golosa e cioccolatosa, senza uova. Il trucco per farla super soffice

Torta Nuvola: mai mangiata così soffice. Il segreto di Benedetta: “Cosa metto al posto del burro e delle uova” scritto su Più Ricette da Imma.

pappa2200