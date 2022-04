Torta oreo, una prelibatezza per i più golosi. Bastano pochi ingredienti: cioccolatosa e morbidissima

Avete da festeggiare un evento importante ? O semplicemente voglia di una bella torta golosa? Questa ricetta fa al caso vostro.

Per qualsiasi evento, che sia un compleanno, un onomastico, non è necessario andare in pasticceria per fare una bella figura sia per quanto riguarda il gusto che l’apparenza. Molte volte capita di spendere anche tanto per una torta che alla fine non risulta come la si desiderava. La mia bellissima e buonissima torta oreo vi lascerà a bocca aperta!

Si tratta di una torta con pan di spagna al cacao gustoso e facile da preparare. Ancor più facile sarà la sua guarnizione. Il risultato sarà spettacolare sia per la vista che per il palato. Seguite la mia ricetta e vi verrà voglia di riproporla ad ogni evento!

Partiamo subito con gli Ingredienti per il pan di spagna

500 gr di zucchero

500 gr di farina 00

Mezzo litro di latte

350 di ricotta

1 confezione di cacao amaro (75 gr)

2 bustine di lievito pan degli angeli

Ingredienti per farcire:

Circa 500 gr di nutella

250 panna da montare hopla

1 tavoletta milka oreo

Biscotti oreo

Al via il procedimento per il nostro prelibato dolce: versare in una ciotola uno per volta gli ingredienti del pan di spagna così come suindicati e sbattere man mano. Preparare in una teglia rotonda di circa 40 cm la carta forno per far sì che la nostra torta non si attacchi e versare il composto. Infornare a 180 gradi per 40-45 min. Una volta pronto il pan di spagna farlo raffreddare. Dopo molte ore o anche il giorno seguente, dividerlo in due parti e in una parte farcire con nutella e pezzettini di milka oreo, nell’altra farcire con la panna precedentemente montata. Unire le due parti e guarnire con pezzetti di milka oreo, biscotti oreo e panna montata.

