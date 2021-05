Torta Oro Ciok. Ricetta facile di Benedetta.

Preparare in casa dei dolci freschi e golosi, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, è una delle cose che mi diverte di più in cucina. Prendiamo ad esempio le torte fredde senza cottura: facili da fare e sempre deliziose! In questa ricetta ne vedremo insieme una davvero golosa e particolare, realizzata con ingredienti semplici e facilmente reperibili: la Torta Oro Ciok!

Come suggerisce il nome, protagonisti di questo dolce sono i Biscotti ORO CIOK, che ho utilizzato per la decorazione della torta. I miei sono al latte, ma possiamo scegliere anche gli Oro Ciok Nocciola o gli Oro Ciok Fondente, in tutti i casi sono squisiti e perfetti anche per la colazione o la merenda dei più piccoli.

Preparare la mia Torta Oro Ciok è molto semplice: faremo una base del tutto simile a quelle utilizzate per le cheesecake, quindi un composto di burro fuso e biscotti secchi tritati. Io ho scelto i Biscotti ORO SAIWA, i biscotti secchi per eccellenza, perfetti per questa preparazione. Metteremo il composto nello stampo e lo faremo riposare una decina di minuti in frigo mentre prepariamo la crema, con un goloso mix di panna zuccherata, mascarpone e cioccolato al latte. Io ho scelto di fare una torta rettangolare ma possiamo realizzarla anche in versione rotonda, usando uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, con le stesse dosi di ingredienti.

Dopo alcune di ore di riposo in frigo, la nostra torta fredda sarà pronta per essere decorata disponendo lungo i bordi i Biscotti Oro Ciok e spolverando la superficie con del cacao… e qui mi è venuta un’idea carina per abbellire ancora di più la decorazione: ho ritagliato il logo Oro Ciok dalla confezione e l’ho usato come stencil! Ma se vogliamo uno stencil già pronto, possiamo trovarlo QUI insieme a tanti altri, di varie forme e tutti carinissimi, perfetti per decorare in maniera fantasiosa le nostre torte e dolci!

Forza, vediamo subito come preparare la Torta Oro Ciok. Provatela anche voi e poi scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta. E mi raccomando: non dimenticate di inviarmi le foto delle vostre torte!

Per la preparazione di questo dolce ho utilizzato: Biscotti Oro Ciok e Biscotti Oro Saiwa di ORO SAIWA.