Torta Pancake con Nutella®. Ricetta facile di Benedetta.

Ecco qui una ricetta per un dolce spettacolare da fare in casa in maniera facile e veloce: una torta che non ha bisogno di cottura in forno perché fatta di… pancakes! La mia Torta Pancake con Nutella® è un dolce super goloso che di sicuro piacerà moltissimo anche ai bambini.

La “torretta” di pancake che la compone è farcita con la mitica Nutella®, che ricopre i pancake con il suo gusto inconfondibile, e con una crema allo yogurt che prepareremo in un battibaleno usando solo della panna vegetale e dello yogurt bianco cremoso. Con l’aiuto di una sac à poche faremo tanti ciuffetti di crema sulla superficie di ogni pancake, man mano che assembliamo il dolce. E non è finita qui: per arricchire di bontà e freschezza la nostra torta di pancake, metteremo in ogni strato anche delle fragole e dei frutti di bosco a pezzetti, usandoli anche interi come decorazione finale sulla torta.

Per realizzare i tre pancake grandi ho utilizzato una padella di 24 cm di diametro.

Insomma cosa c’è di meglio di una torta che non ha bisogno né del forno né di essere tagliata per essere farcita? E poi è un modo originale e diverso dal solito per gustare le famose frittelle americane. Oltre che per una colazione coi fiocchi, possiamo infatti servire questa torta come squisito dessert di fine pasto, facendo di sicuro la felicità dei nostri ospiti.

Siete pronti per vedere insieme come preparare la Torta Pancake con Nutella®? Mi raccomando: provatela perché è tanto facile quanto buona!

