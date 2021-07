torta-paradiso-con-pavesini,-il-dolce-goloso-e-senza-cottura.-velocissima,-buonissima-e-fresca

Con il caldo e l’afa non abbiamo intenzione di accendere il forno, ma la voglia di fare dolci non manca mai: per questa buonissima torta paradiso con Pavesini, utilizzeremo infatti, al posto della pasta biscuit, i biscotti Pavesini; avremo così una golosa torta senza cottura, facilissima e veloce da preparare, leggera, delicata e irresistibile!

Una crema di farcitura facile e veloce da preparare, con pochi ingredienti e golosissima; con un procedimento veloce e un tempo di riposo in congelatore di un’ora, avremo un semifreddo perfetto come fine pasto o per la merenda; ideale per ogni occasione potrete servirlo con una salsa al cioccolato fondente amaro o un sugo alle amarene, in contrasto con la dolcezza della crema.

Potrete modificare questa ricetta, utilizzando questa crema deliziosa per preparare tantissimi dolci freschi e golosi, di forma e abbinamenti ogni volta insuperabili:

alla crema aggiungete gocce di cioccolato, o cacao in polvere, o frutti di bosco; bagnate i Pavesini con alchermes; create nella torta uno strato centrale di cioccolato fondente o di salsa di amarene o di fragole; e tutto quanto altro suggerisce la vostra fantasia. Eccovi la ricetta e le foto per preparare questo dolce estivo golosissimo.

Torta paradiso con Pavesini

Ingredienti per 10 porzioni

biscotti Pavesini,

500 g di mascarpone,

500 ml panna fresca liquida da montare,

100 g zucchero a velo vanigliato,

un bicchiere di latte.

Procedimento

In una capiente ciotola, con le fruste elettriche montate il mascarpone con lo zucchero a velo;

aggiungete a filo la panna fresca liquida freddissima, continuando a montare il composto fino a quando non avrà una consistenza densa ed omogenea.

Foderate con della pellicola trasparente uno stampo da plum-cake di 25 x 6,5 cm.

Formate sul fondo e sui bordi della teglia, uno strato di Pavesini bagnati velocemente nel latte;

versate all’interno la crema e livellatela; coprite la crema con uno strato di Pavesini bagnati nel latte.

Richiudete lo stampo con la pellicola per alimenti, e fate rassodare la torta nel congelatore per un’ora;

togliete la pellicola e capovolgete il dolce su di un vassoio da portata, togliete la pellicola e la vostra torta paradiso con Pavesini è pronta da gustare.

Potete conservarla nel congelatore, trasferendola nel frigorifero due ora prima del consumo.

