Torta Pasqualina ai Carciofi. Ricetta facile di Benedetta.

Chi non conosce la Torta Pasqualina? Questa torta salata tipica della Pasqua, originaria della cucina tradizionale ligure, è conosciuta e amata in tutta Italia. La ricetta classica è preparata con un ripieno di ricotta e bietole (o spinaci), mentre in questa mia ricetta stavolta ho scelto come ortaggio i deliziosi carciofi!

La mia Torta Pasqualina ai Carciofi è molto semplice da realizzare e prevede pochi passaggi: il primo sarà cuocere i carciofi in un soffritto di aglio. Poi prepareremo la pasta brisé: per realizzarla ho utilizzato il Lievito Pizzaiolo Paneangeli, un lievito istantaneo ideale per ricette salate di questo tipo. Il terzo passo sarà preparare il nostro ripieno, amalgamando in una ciotola tutti gli ingredienti: ricotta, uovo, pecorino grattugiato e i carciofi, e insaporendo a piacere con sale e pepe (ma anche un pizzico di noce moscata non guasta!). Se non gradiamo la ricotta, al suo posto possiamo mettere un formaggio fresco cremoso, come ad esempio la robiola.

Infine comporremo la nostra squisita torta versando il ripieno sulla base di sfoglia brisé, per poi ricoprirlo con una seconda sfoglia. E qui arriva il momento di aggiungere la caratteristica più famosa di questo piatto pasquale: le uova intere custodite all’interno del ripieno! Ci basterà ricavare delle nicchie in cui romperemo direttamente le uova, che in cottura diventeranno sode e renderanno la farcitura di questa torta molto scenografica!

La Torta Pasqualina ai Carciofi è gustosa sia calda che fredda, e possiamo quindi decidere se servirla calda e fragrante per il pranzo di Pasqua oppure farla diventare un buonissimo spuntino freddo da portare con noi nei picnic di Pasquetta. Pronti a vedere come prepararla? E mi raccomando: provatela anche voi e poi inviatemi le foto della vostra!

