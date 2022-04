Torta Pasqualina di Benedetta, la pizza piena di Pasqua che si scioglie in bocca ad ogni morso. E passiamo ad un altro classico della cucina Pasquale. Un piatto che possiamo sfruttare sia per il giorno di Pasqua che per il successivo, il giorno di Pasquetta.

Un picnic all’aria aperta, una scampagnata con la famiglia e quelle poche cose che fanno felici. Ma andiamo a vedere come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti per un piatto super buono.

Ingredienti della Torta Pasqualina di Benedetta

150 ml acqua

150 ml olio di semi di girasole

6.5 g sale fino

7.5 g lievito istantaneo per torte salateLievito Istantaneo Pizzaiolo Torte salate e piadine PANEANGELI

400 g farina

250 g ricotta

450 g spinacibolliti

4 uova

24 g formaggio grattugiato

noce moscata q.b.

sale fino un pizzico

Preparazione

Per prima cosa lessiamo gli spinaci in acqua bollente salata, scoliamoli, strizziamoli e facciamoli a pezzetti.

Mentre gli spinaci raffreddano, prepariamo la pasta brisè quindi in una ciotola versiamo l’acqua, l’olio, il sale, il Lievito Pizzaiolo PANEANGELI ed iniziamo a mescolare aggiungendo la farina poco alla volta.

Finiamo di impastare sul piano di lavoro fino ad ottenere un impasto sodo ed elastico. Dividiamolo in due parti e stendiamone una metà con la quale rivestiamo una teglia tonda da forno, ungiamola con Ungiteglia PANEANGELI e farina.

Prepariamo il ripieno mescolando gli spinaci con la ricotta, il formaggio grattugiato, il sale, l’uovo e un pizzico di noce moscata. Versiamo il composto sulla torta, poi con un cucchiaio creiamo 3 cavità nel ripieno dove romperemo 3 uova. Ricopriamo con la restante pasta brisè e facciamo cuocere per 45 minuti a 180 gradi.

L’articolo Torta Pasqualina di Benedetta, la pizza piena di Pasqua che si scioglie in bocca ad ogni morso proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.