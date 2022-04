Torta Pasqualina di Pasqua Sfoglia di Knam, pronta in pochi minuti. Buonissima e profumata. E veniamo alla Torta Pasqualina. Una ricetta facile e veloce che possiamo fare tranquillamente senza stressarci troppo.

Per questa ricetta però, nella sua versione originale presentata a Foodnetwork il maestro Pasticciere Knam usa la pasta Brisee. Qui sotto troverete la ricetta per una pasta brisee veloce. Per la torta Pasqualina però potrete usare una pasta sfoglia già pronta ( da trovare al supermercato, come troverete anche quella brisee. Le marche sono molto comuni e famose).

Ingredienti della Torta Pasqualina di Pasqua Sfoglia di Knam

Per il ripieno di ricotta

250 gr di erbette o spinaci

25 gr di cipolle tritate

200 gr di ricotta

25 ml di olio extravergine d’oliva

50 gr mascarpone

3 uova

60 ml di panna liquida

100 gr carciofi bolliti a fettine

75 gr di parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Scorza buccia di un limone

Noce moscata qb

Uova per le nicchie

Burro a fiocchetti

Tuorlo e acqua per spennellarli

Procedimento della ricetta Torta pasqualina di Ernst e Frau Knam da La Pasqua di Food Network

Per il ripieno soffriggete in una pentola lo scalogno tritato con l’olio evo ed il burro.

Aggiungete quindi le erbette poco alla volta e fate cuocere per circa 10 minuti. Salate, aggiungete il pepe nero, la noce moscata e la buccia di limone grattugiata. Una volta cotte, fate raffreddare le erbette e mettetele in una ciotola.

Aggiungete in sequenza, sempre continuando a mescolare, le uova, la ricotta, la panna fresca, il mascarpone ed il parmigiano grattugiato. Aggiungete anche i carciofi bolliti tagliati a fettine e mescolate per bene in modo da amalgamare gli ingredienti.

Prendete l’impasto brisè, tagliatelo a metà e stendetelo sulla superficie di lavoro aggiungendo un pò di farina ed aiutandovi con il mattarello allargando il composto in tutte le direzioni fino ad avere uno spessore di 2.5 o 3 mm.

Prendete l’anello della tortiera e ritagliate un cerchio di dimensioni maggiori dell’anello. Ricoprite la tortiera, che avrete imburrato in precedenza, con il cerchio di pasta brisè facendo in modo di far uscire tutta l’aria in eccesso.

Farcite con il ripieno di erbette e ricotta livellandolo ed aggiungete sei uova sode, fatte prima raffreddare, schiacciandole leggermente nel ripieno. Spennellate leggermente, con un mix di tuorlo ed acqua, il bordo della brisè senza toccare lo stampo.

Riprendete il secondo pezzo di pasta brisè, tiratelo ed appoggiatelo sopra la teglia rimuovendo l’eccesso pressando leggermente con il palmo della mano. Spennellate la superficie con tuorlo ed acqua, fate un piccolo buco al centro per far uscire il vapore e fate cuocere a 180° per circa 35 minuti. Fatela raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo.

Se volete preparare voi la pasta Brisee

Per la pasta Brisee

500 gr di farina

300 gr di burro

1500 gr tuorli

200 ml di acqua freddissima

25 gr sale fino

Preparazione facile

Iniziate dalla pasta brisè mettendo la farina sul piano di lavoro, aggiungete il burro a temperatura ambiente ed un pizzico di sale. Iniziate ad impastare sabbiando il composto. Fate un foro al centro dell’impasto ed aggiungete 7 tuorli e l’acqua e riprendete ad impastare.

Formate un rettangolo con l’impasto, avvolgetelo con la pellicola trasparente e fatelo raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore.

tratto da Foodnetword

