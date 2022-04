Torta Pasqualotta di pasta sfoglia, più buona della Pasqualina: ingredienti semplici e pronta in 5 minuti Una saporita Torta salata con zucchine stracchino e prosciutto cotto, preparata con una ricetta semplicissima, ed un risultato così buono e gustoso che conquisterà di certo grandi e piccini; una vera bontà!

Un involucro croccante di pasta sfoglia racchiude un ripieno cremoso, ricco ed appetitoso, a base di zucchine, stracchino e prosciutto cotto: davvero irresistibile!

Le torte salate sono davvero sfiziose, perfette per ogni occasione; ottime da servire come antipasto, per aperitivi, buffet, o per golosi pranzi all’aperto.

Potete variare la nostra torta salata come più vi piace: una farcitura con con cicoria funghi stracchino e gorgonzola, oppure con patate salsiccia e mozzarella, tutte da provare!

Torta salata con zucchine stracchino e prosciutto cotto

Ingredienti per 4 porzioni

un rotolo di Pasta sfoglia rotonda, tradizionale, integrale o senza glutine

150 g di stracchino

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano, grattugiato

3 zucchine

2 cucchiai di pangrattato

100 g di prosciutto cotto a cubetti

2 cucchiai di latte

un uovo

2 cucchiai di panna da cucina

una grattata di noce moscata

sale e pepe

Procedimento

Pulite, lavate le zucchine, e tagliatele a cubetti;

mettetele in una ciotola con sale e pepe, unite il prosciutto cotto e mescolare tutto;

Srotolate la pasta sfoglia e stendetela nella teglia per crostate, bucherellatela con i rebbi di una forchetta;

cospargete il pangrattato sul fondo, aggiungete lo stracchino a pezzi, cospargete con un cucchiaio di parmigiano, e stendete le zucchine ed il prosciutto cotto.

In una ciotola sbattete l’uovo, con la panna, la noce moscata, il latte, ed un poco di sale e pepe;

versate il composto sulle zucchine e cospargete con un cucchiaio di parmigiano.

Cuocete la Torta salata con zucchine, stracchino e prosciutto cotto, in forno già caldo a 180° per 30 minuti circa, fino a che sarà dorata.

