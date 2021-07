Dividete le albicocche a metà ed eliminate i noccioli. Mettetele in una padella con lo zucchero, un cucchiaio di succo del limone e il rosmarino e fatele cuocere per qualche minuto a fiamma vivace finché il fondo inizierà leggermente a caramellare.

Eliminate il rosmarino e sistemate le albicocche, con la parte tagliata verso l’alto, in una teglia tonda da 24 centimetri foderata con carta da forno. Irroratele con il succo di cottura e tenetele da parte.

Montate le uova con le fruste elettriche in una ciotola insieme allo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e soffice.

Miscelate, a parte, la farina con il lievito e poi amalgamatene solo la metà alle uova. Incorporate, quindi, la scorza di limone, l’olio e poi il resto della farina. Versate poca bevanda vegetale o latte (circa 50 ml) per ammorbidire l’impasto e mescolate fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Stendete il tutto sulle albicocche e livellatelo con una spatola.

Mettete a cuocere la torta in forno a 180 °C per circa 40 minuti (fate una prova con uno stuzzicadenti per verificarne la cottura). Sfornate e lasciate intiepidire.