torta-salata-10-cucchiai-con-zucchine-o-melanzane,-si-prepara-senza-bilancia-e-in-10-minuti

Una torta buonissima, che si prepara senza bilancia. Vi basterà un cucchiaio per dosare tutti gli ingredienti e gustare una torta salata non come le altre: più leggera e divertente che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta ( anzi a bocca piena) e più di allegria. Ideale da consumare nelle belle sere d’estate davanti alla tv. Ecco come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per la torta salata 10 cucchiai

uova, 3

lievito per torte salate, 1 bustina,

ricotta, 100 g

mozzarella, 150 g

zucchine, 1

peperone, 1

prezzemolo tritato q.b.

sale, 1 pizzico

10 cucchiai di:farina 00,

latte intero,

olio di semi di arachidi.

Preparazione

Come per ogni piatto con le verdure che si rispetti dobbiamo per prima cosa lavare bene le nostre verdure. Cominciamo quindi dalle zucchine, dopo averle lavate le tagliamo a rondelle non troppo sottili. A questo punto tagliamo i peperoni ( dopo averli lavati) a listarelle ( ovviamente i peperoni dovranno essere puliti bene, anche dai semini).

A questo punto prendiamo una padella, cospargiamo un filo d’olio e soffriggiamo prima i peperoni. Quando si saranno appassiti aggiungiamo le zucchine. Cuociamo il tutto per circa 20 minuti e di tanto in tanto mescoliamo. Una volta cotte le verdure lasciamo raffreddare. Fatto questo montiamo le uova. Aggiungiamo olio, latte, ricotta setacciata e un po’ di sale.

Ora unite la farina e il lievito ( setacciandoli con un colino a doppia maglia). Mescolate il tutto e aggiungete poi le zucchine e i peperoni. Ora foderate la teglia ( se volete potete anche imburrarla) Mettete il composto nella teglia e livellate. Inforniamo il forno preriscaldato a 140 gradi per 40 minuti.

Se dovesse avanzare, potete conservarla in frigo in una di quelle scodelle di alluminio. Il tempo può variare tra i due e i tre giorni. Sarà ottima anche fredda e un po’ più compatta. Se ti è piaciuta questa ricetta continua a leggere le nostre ricette su pizze e torte salate

