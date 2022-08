Torta salata con verdure miste, più gustosa della solita pizza: si prepara in 5 minuti ed è perfetta in ogni occasione

Le torte salate, facilissime da preparare e pronte in pochi minuti, piacciono a tutti e non fanno rimpiangere la pizze;

ottime come ricette svuotafrigo, verdure salumi e formaggi vengono sapientemente utilizzati per la farcitura.

La Torta salata con verdure miste di stagione, senza uova, ideale per portare in tavola un arcobaleno di colori: un guscio fragrante che racchiude un mix perfetto di verdure, formaggio, prosciutto ed aromi;

un’idea facile e veloce da realizzare con ingredienti semplici, è apprezzata in ogni occasione: come antipasto per una cena tra amici o piatto unico da portare in ufficio per la pausa pranzo, da portare al mare oppure ad un picnic: gustata fredda è ancora più buona!

Torta salata con verdure miste

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè, tradizionale, integrale o senza glutine

Farcitura, ingredienti in proporzioni variabili a piacere

zucchine

cipolla

friggitelli

piselli

pomodori

melanzane, a piacere

prosciutto cotto (speck o altri salumi a piacere)

scamorza (mozzarella, ricotta o altri formaggi a piacere)

olio extravergine d’oliva

uno spicchio di aglio

foglie di basilico

origano secco

un cucchiaio di pangrattato

sale e pepe

Procedimento

Pulite tutte le verdure, quindi tagliatele a pezzetti.

Versate in una capiente padella l’olio e fate rosolare l’aglio, versate tutte le verdure e fatele saltare in padella per insaporirle, girando con un cucchiaio di legno, e portandole a cottura;

a cottura ultimata salate e pepate, togliete l’aglio ed aggiungete origano e basilico fresco tritato: lasciate raffreddare.

Srotolate la pasta sfoglia con la sua carta forno, e rivestite una teglia da forno tonda;

cospargete con il pangrattato e stendete uno strato di prosciutto cotto.

Tagliate la scamorza a cubetti, spezzettate il prosciutto cotto rimasto, e versateli nella padella con le verdure ormai fredde, mescolando gli ingredienti;

rovesciate tutto dentro al guscio di pasta sfoglia, richiudete il bordi della pasta e cuocete in forno già caldo a 200°C per mezz’ora, fino alla doratura della pasta sfoglia.

Sfornate, impiattate e gustate la torta salata con verdure miste calda o a temperatura ambiente.

