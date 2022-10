torta-salata-di-halloween-di-benedetta,-salva-cena-con-pasta-sfoglia,-zucca-e-funghi,-si-prepara-in-5-minuti

In occasione di Halloween, tante sono le ricette che ognuno propone. In particolare, Benedetta Rossi ha inventato lo strudel salato come valida alternativa a quello solito dolce. L’ingrediente fondamentale è, senza dubbio, la zucca, alimento e simbolo per eccellenza per la festa pagana del 31 ottobre. Il connubio perfetto, però, è stato raggiunto con i funghi e il risultato vi farà leccare i baffi.

Si tratta di un piatto facile e veloce che potrete utilizzare sia come antipasto sia come secondo per la cena di Halloween o per i giorni precedenti alla festa. Un altro ingrediente renderà squisito e filante il vostro strudel: la scamorza affumicata.

Ingredienti per circa 6 persone

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

300 g di zucca tagliata a cubetti

300 g di funghi champignon

1 scalogno

150 g di scamorza affumicata tagliata a cubetti

olio extravergine di oliva, pepe, sale, semi di sesamo q.b.

1 tuorlo d’uovo

Al via col procedimento del nostro strudel salato!

Per prima cosa, bisogna far soffriggere lo scalogno tritato in una padella capiente e antiaderente. Dopodiché aggiungete la zucca tagliata a cubetti piccoli per farla rosolare e insaporire. Aggiungete poi anche i funghi e condite con sale e pepe e lasciate cuocere il tutto per massimo 15 minuti per far ammorbidire le verdure, senza farle sciogliere. Dopo aver cotto il tutto, aggiungete nella padella la scamorza affumicata tagliata a cubetti.

Poi passate alla stesura della pasta sfoglia (in alternativa potete usare anche la pasta brisée). Mettete la carta da forno nella teglia e sistemateci su la pasta sfoglia ben livellata. Versate il contenuto della padella e chiudete la pasta sfoglia sigillando per bene i bordi. Infine, spennellate col tuorlo d'uovo la superficie e, se volete, decorate con dei semi di sesamo. Infornate a 180 °C in forno ventilato per 40 minuti. Dopodiché potrete gustare il vostro strudel salato!

