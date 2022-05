Torta San Pasquale, ricetta tradizionale, doppia preparazione e sofficissima. Ecco come la faceva la nonna

Ingredienti per 4 persone della Torta San Pasquale

Per la pasta frolla

1 kg di farina 00

500 g di zucchero

500 g di burro

250 g di uova intere

ciliegie tipo Amarasca

mandorle affettate

Per il Pan di Spagna

10 uova

250 g di farina

250 g di zucchero

50 g di farina di mandorle

Per la glassa

1 kg di mandorle

1,5 kg di zucchero

700 g di albumi

vaniglia q.b.

Per lo zabaione

500 g di zucchero

150 g di farina

200 g di tuorli

1 litro di marsala

Preparazione

Per la pasta frolla

Lavorate lo zucchero con il burro, unite le uova e, infine, la farina. Stendete la pasta frolla e foderate la teglia. Create uno strato di zabaione, unite le ciliegie tipo Amarasca, sovrapponete un disco di Pan di Spagna, inzuppate con una bagna neutra e formate uno strato di glassa. Decorate con mandorle affettate. Infornate a 180° per 45 minuti.

Per il Pan di Spagna

Separate gli albumi dai tuorli. Montate gli albumi con lo zucchero, unite i tuorli e miscelate con i due tipi di farina finché il composto non risulta omogeneo. Infornate. Quando la cottura è ultimate, fate raffreddare e dividete in dischi.

Per la glassa

Riducete in polvere le mandorle. Unite lo zucchero, aggiungete un pizzico di vaniglia e completate miscelando con gli albumi.

Per lo zabaione

Unite prima la farina e lo zucchero. Dopo inserite i tuorli. Infine, completate con il liquore marsala e continuate a lavorare a fuoco medio finché il composto non si addensa come una crema.

