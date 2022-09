Torta soffice di frutta fresca: più facile e buona di una crostata con in pan di spagna furbissimo pronto in pochi minuti

Una golosa torta morbida di frutta fresca, golosa e scenografica, per festeggiare un compleanno di inizio autunno, realizzata con la frutta che troviamo in questo periodo, quando l’ultima frutta fresca dell’estate incontra quella autunnale: pesche noci ed uva.

Una ricetta senza latte e burro, e con le indicazioni per realizzare la torta priva di glutine, sostituendo la farina con la fecola di patate;

semplice da realizzare, alternativa alle classiche crostate di frutta, che prevedono una croccante base di pasta frolla al burro: una sottile base di morbido pan di spagna, imbibita da un delizioso liquore al limone, cosparsa da un goloso strato di crema al limone e ricoperta da tantissima frutta fresca, colorata e succosa: una prelibatezza!

Colorate, fresche e profumate, le torte di frutta sono un dolce genuino, ideale per una sana merenda, per accompagnare il tè del pomeriggio, o da gustare a fine pasto, un dolce classico e intramontabile, fresco e colorato in tutte le stagioni! Seguendo la frutta di stagione, fragole, kiwi, banane, mirtilli e mandarini, ananas, pesche, uva, ciliegie, pere e molto altro, è possibile realizzare ogni volta una torta diversa, creando composizioni, gusti e colori sempre differenti. Ecco come prepararla

Torta morbida di frutta fresca

Ingredienti

una base rotonda di pan di spagna al limone senza latte e burro

bagnata con liquore limoncello

spalmata con crema al limone senza latte e burro

coperta con frutta fresca di stagione

lucidata con gel a base di sciroppo di zucchero

decorata con bouquet di roselline rosse non trattate

Assemblaggio

Posate la base di pan di spagna su di un vassoio di portata, spennellate con il limoncello, e spalmate uno stato di crema al limone. Procedete alla decorazione della torta, utilizzando la frutta fresca priva di semi e pronta al consumo, posata ad anelli concentrici: kiwi a fettine, pesche noci a spicchi, fragole a metà, acini di uva rossa e bianca a metà, banane a dischetti e kiwi a fettine, more, ananas a fette.

Per evitare il problema estetico dell’annerimento occorre “nascondere” le fettine di banane sotto ad altra frutta, inoltre sovrapponente frutta su frutta, per avere la fetta piena di mille sapori. Lucidate la frutta con la gelatina preparata, a base di zucchero, o con una spolverata di zucchero a velo

Completate la decorazione, inserendo al centro il bouquet di roselline rosse non trattate.

LE RICETTE

Base di pan di spagna

4 uova medie

120 g di zucchero

150 g di farina 00 (o fecola di patate, senza glutine)

mezza bustina di lievito in polvere per dolci

scorza di un limone, grattugiata

Montate a lungo le uova con lo zucchero fino a formare una crema bianca e densa; miscelate la farina con il lievito e la scorza grattugiata del limone, ed aggiungeteli a cucchiaiate alla crema montata di uova e zucchero, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto, per non smontare l’impasto. Foderate il fondo della tortiera con cartaforno, versate e livellate l’impasto; cuocete per 30 minuti in forno già caldo a 180°C, verificando la cottura con uno stecchino. Lasciate raffreddare.

Crema al limone

mezzo bicchiere di acqua

succo di due limoni

3 tuorli

tre cucchiai di zucchero

3 cucchiaini di farina (o fecola, senza glutine)

1 scorza di limone, priva della parte bianca

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina, e mescolate bene; versate l’acqua poco per volta, per evitare grumi. Aggiungete la scorza del limone e cuocete a fuoco basso, mescolando fino a che la crema si sarà rassodata; togliete dal fuoco, eliminare la scorza di limone ed aggiungete il succo di limone; mescolate e lasciate raffreddare.

Gelatina per lucidare la frutta

50 g di acqua

20 g di zucchero

qualche goccia di succo di limone

1/2 cucchiaino di maizena

10 g di acqua

In un tegamino su fuoco basso mettete 50 g di acqua, limone e zucchero, e mescolate per sciogliere lo zucchero formando lo sciroppo; a parte, in una tazzina, impastate la maizena con 10 g acqua, ed aggiungetela allo sciroppo in bollore, mescolare fino a che la gelatina inizierà ad addensarsi, cuocete un altro minuto, sempre mescolando: lasciate intiepidire prima di utilizzare il gel sulla frutta.

ricette dal blog Caos&Cucina

