torta-susanna-al-cacao,-la-crostata-che-si-scioglie-in-bocca,-fresca-e-golosa

La torta Susanna è un dolce molto amato, tipico di Parma; si trova in tutte le pasticcerie e forni della città, ed è presente nei menù delle trattorie del posto, In realtà la torta Susanna è una “crostata” molto golosa, che si scioglie in bocca, formata da un guscio di fragrante pasta frolla, una delicata farcitura di crema di ricotta e ricoperta da un goloso strato di cioccolato fondente amaro; è una torta delle nonne, realizzata con ingredienti semplici, disponibili nelle case contadine della zona: farina, uova, zucchero, burro e ricotta, panna e cioccolato fondente per lo strato in superficie.

Una ricetta con lievi variazioni famigliari, facilissima da realizzare, perfetta come dolce della domenica; la ricetta classica può essere variata a piacere, utilizzando la crema spalmabile Nutella per la copertura, oppure aromatizzando il cioccolato fondente di copertura con caffè, rum, cannella, peperoncino; buonissima anche con la farcia di ricotta arricchita con scaglie di cioccolato fondente o granella di mandorle. Noi abbiamo preparato una crostata golosissima, con un pasta frolla al cacao, fresca e delicata, per la merenda del pomeriggio.

Torta Susanna al cacao

Ingredienti

Pasta frolla per la crostata

(potete utilizzare una vostra qualsiasi ricetta di pasta frolla al cacao)

(potete utilizzare una vostra qualsiasi ricetta di pasta frolla al cacao) 100 g zucchero

2 tuorli e 1 intero

300 g di farina

100 g burro

1 bustina di lievito in polvere

20 g di cacao amaro in polvere

Crema per la farcitura

400 g di ricotta di mucca

4 tuorli

150 g di zucchero

50 g di burro fuso

Copertura

200 g di cioccolato fondente

80 g di panna liquida per dolci (per una copertura morbida)

Preparazione

Preparate la pasta frolla al cacao per la crostata, amalgamando brevemente tutti gli ingredienti; e stendetela in una tortiera imburrata e infarinata o rivestita con carta forno. In una ciotola preparate la crema frullando tutti gli ingredienti, versare la crema sulla pasta frolla e livellare.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 30 minuti, verificando con uno stecchino la cottura del bordo di pasta frolla al cioccolato. Fondete il cioccolato fondente nel microonde o in un padellino antiaderente, a piacere aggiungete la panna, e spennellate delicatamente la superficie della crostata bollente con il cioccolato fuso; aggiungendo la panna avrete una copertura morbida e cremosa; senza panna, il cioccolato raffreddandosi formerà una golosa crosticina croccante, che si spezzerà al taglio. Lasciatela raffreddare e mettetela in frigorifero: quando è fredda rassodata toglietela dalla teglia e trasferitela sul vassoio di portata. Conservate la torta Susanna al cacao in frigorifero.

