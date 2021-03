torta-veloce-cocco-e-nutella

[sibwp_form id=1]

Se vi avanzano 5 minuti di tempo usateli per preparare questa delizia! Non lo dico tanto per dire ma la Torta 5 minuti cocco e nutella si fa esattamente in questo tempo, solo 5 minuti per preparare l’impasto e metterla in forno, una base morbida e profumata al cocco, di soli albumi, ed un ripieno golosissimo alla nutella, un dolce di poche pretese, una ciotola, un cucchiaio, niente impasti lunghi e complicati, un dolce goloso che piacerà a chi ama il connubio cocco e nutella, e sopratutto velocissimo, e cuoce anche in poco tempo!

Procedimento

Mettere la farina di cocco in una terrina, unire la farina 00, gli albumi, lo zucchero il latte ed il lievito, con un cucchiaio amalgamare il composto che dovrà risultare molto morbido, NON aggiungere altra farina. Imburrare ed infarinare uno stampo a cerniera del diametro di 18/20 centimetri, mettere metà del composto al cocco nello stampo ed allargarlo bene con il dorso di un cucchiaio, versare sulla base la nutella e ricoprire con il restante composto facendolo cadere sulla nutella con le mani.

Mettere il dolce in forno statico , preriscaldato a 180° per circa 15/20 minuti, regolarsi sempre con i propri forni per tempi e temperature, fare attenzione che non bruci la torta deve restare bianca. Quando la torta sarà cotta lasciarla raffreddare benissimo prima di toglierla dallo stampo.