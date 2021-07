In questo articolo vi propongo tante idee di torte gelato per l’estate assolutamente da provare. Le torte gelato sono dei dolci freddi senza cottura perfette per la bella stagione. Ho pensato di selezionare tante ricette di torte gelato dalla preparazione veloce e senza gelatiera. Queste torte gelato sono ideali per festeggiare compleanni, per concludere un pranzo o una cena tra amici o anche per concedersi una pausa golosa e rinfrescante durante le calde giornate estive.

Questi gelati preparati in casa sono buoni come quelli che compriamo in gelateria! Tutte queste torte sono facili da realizzare con ingredienti semplici e genuini con alla base biscotti e strati di gelato. Qual è il vostro gusto di gelato preferito? Io vi propongo gelato al cioccolato, alla vaniglia, al caffè, alla nocciola e all’amarena… insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Un motivo in più per preparale? Queste torte senza cottura possono essere fatte in anticipo e tenute in freezer. Il mio consiglio è di passare la torta dal freezer al frigorifero 15 – 20 minuti prima del taglio, in questo modo otterremo la giusta consistenza per essere facilmente tagliata e gustata. In modo semplice e veloce riusciremo a portare in tavola un dessert che piace proprio a tutti, senza cottura in forno e con la consistenza e la bontà di un buon gelato fatto in casa. Scrivetemi nei commenti se queste torte gelato per l’estate vi sono piaciute e quale tra queste ricette preparerete e in quale occasione la proporrete.